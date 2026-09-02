Некоторые из них впервые упоминаются в летописях более тысячи лет назад. О том, какие города Черниговской области считаются самыми старыми, рассказывает 24 Канал.

Любеч

Некоторые из них впервые упоминаются в летописях более тысячи лет назад. О том, какие города Черниговской области считаются самыми старыми, рассказывает 24 Канал.

Любеч

Сегодня Любеч имеет статус поселка, однако в древности это был один из важных центров Чернигово-Северской земли. В "Повести временных лет" он упоминается под 882 годом, когда князь Олег, двигаясь из Новгорода в Киев, захватил Любеч и оставил там своего посадника.

Где находится Любеч: смотрите на карте

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Впоследствии поселение стало важным торговым и стратегическим пунктом на Днепре. В 907 году Любеч также упоминается в договоре князя Олега с Византией, а в 1097 году именно здесь состоялся знаменитый Любецкий съезд князей.

Чернигов

Чернигов – не только административный центр области, но и один из древнейших городов Украины. Впервые он упоминается в договоре князя Олега с Византией 907 года. Чернигов был важнейшим и богатейшим городом Руси наряду с Киевом и Новгородом.

Где находится Чернигов: смотрите на карте

В то же время история города значительно древнее этой даты. На территории современного Чернигова археологи обнаружили следы поселений разных периодов, а формирование городского ядра связывают еще с концом VII века.

В XI–XIII веках Чернигов был одним из крупнейших политических и культурных центров Руси.

Новгород-Северский

Новгород-Северский впервые упоминается под 1078 годом в "Наставлении Владимира Мономаха своим детям" в связи с его победой над половцами у стен города зимой 1078–1079 годов. В источнике поселение названо "Новым Городом".

Где находится Новгород-Северский: смотрите на карте

В конце XI века Новгород-Северский превратился в столицу отдельного княжества. Город стал важным центром Северской земли и форпостом против степных кочевников.

Самая известная страница его древней истории связана с князем Игорем Святославичем. Именно его неудачный поход против половцев в 1185 году лег в основу сюжета знаменитого "Слова о полку Игореве".

Прилуки

Прилуки также впервые упоминаются в "Наставлении Владимира Мономаха своим детям" под 1085 годом. Князь описывал поход против половцев и рассказывал, как во время опасности укрылся вместе с женой в укрепленном Прилукском городе. Отсюда он впоследствии выступил против нападающих.

Где находятся Прилуки: смотрите на карте

Уже тогда Прилуки были крепостью, которая должна была защищать южные рубежи Переяславского княжества от степных набегов. В 1092 году город вновь упоминается в летописных событиях, связанных с нападениями половцев.

Остер

Остер – еще один город Черниговщины, история которого уходит корнями во времена Киевской Руси. Впервые упоминается в летописи 1098 года как город "на Въстри". Основал его князь Владимир II Мономах под названием Городец.

Где находится Остер: смотрите на карте

Крепость имела важное стратегическое значение, ведь располагалась вблизи Десны и контролировала важные пути. Любеч сегодня имеет статус поселка, однако в древности это был один из важных центров Чернигово-Северской земли. В "Повести прошлых лет" он упоминается под 882 годом, когда князь Олег, двигаясь из Новгорода в Киев, захватил Любеч и оставил там своего посадника.

Где расположен Любеч: смотрите на карте

Впоследствии поселение стало важным торговым и стратегическим пунктом на Днепре. В 907 году Любеч также упоминается в договоре князя Олега с Византией, а в 1097 году именно здесь состоялся знаменитый Любецкий съезд князей.

Чернигов

Чернигов – не только административный центр области, но и один из древнейших городов Украины. Впервые он упоминается в договоре князя Олега с Византией 907 года. Чернигов был важнейшим и богатейшим городом Руси наряду с Киевом и Новгородом.

Где находится Чернигов: смотрите на карте

В то же время история города значительно древнее этой даты. На территории современного Чернигова археологи обнаружили следы поселений разных периодов, а формирование городского ядра связывают еще с концом VII века.

В XI–XIII веках Чернигов был одним из крупнейших политических и культурных центров Руси.

Новгород-Северский

Новгород-Северский впервые упоминается под 1078 годом в "Наставлении Владимира Мономаха своим детям" в связи с его победой над половцами под стенами города зимой 1078–1079 годов. В источнике поселение названо "Новым Городом".

Где находится Новгород-Северский: смотрите на карте

В конце XI века Новгород-Северский превратился в столицу отдельного княжества. Город стал важным центром Северской земли и форпостом против степных кочевников.

Самая известная страница его древней истории связана с князем Игорем Святославичем. Именно его неудачный поход против половцев в 1185 году лежал в основе сюжета знаменитого "Слова о полку Игореве".

Прилуки

Прилуки также впервые упоминаются в "Наставлении Владимира Мономаха своим детям" под 1085 годом. Князь описывал поход против половцев и рассказывал, как во время опасности укрылся вместе с женой в укрепленном Прилукском городе. Отсюда он впоследствии выступил против нападающих.

Где находятся Прилуки: смотрите на карте

Уже тогда Прилуки были крепостью, которая должна была защищать южные рубежи Переяславского княжества от степных набегов. В 1092 году город вновь упоминается в летописных событиях, связанных с нападениями половцев.

Остер

Остер – еще один город Черниговщины, история которого уходит корнями во времена Киевской Руси. Впервые упоминается в летописи 1098 года как город "на Въстри". Основал его князь Владимир II Мономах под названием Городец.

Где находится Остер: смотрите на карте

Крепость имела важное стратегическое значение, ведь располагалась вблизи Десны и контролировала важные пути.