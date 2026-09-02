Деякі з них уперше згадуються в літописах понад тисячу років тому. Про те, які міста Чернігівщини вважають найстарішими, розповідає 24 Канал.

Любеч

Любеч сьогодні має статус селища, однак у давнину це був один із важливих центрів Чернігово-Сіверської землі. У "Повісті минулих літ" його згадують під 882 роком, коли князь Олег, рухаючись із Новгорода до Києва, захопив Любеч і залишив там свого посадника.

Де розташований Любеч: дивіться на карті

Згодом поселення стало важливим торговим і стратегічним пунктом на Дніпрі. У 907 році Любеч також згаданий у договорі князя Олега з Візантією, а в 1097 році саме тут відбувся знаменитий Любецький з'їзд князів.

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Чернігів

Чернігів – не лише адміністративний центр області, а й одне з найдавніших міст України. Вперше він згадується у договорі князя Олега з Візантією 907 року. Чернігів був найважливішим і найбагатшим містом Русі поряд із Києвом і Новгородом.

Де розташований Чернігів: дивіться на карті

Водночас історія міста значно давніша за цю дату. На території сучасного Чернігова археологи виявили сліди поселень різних періодів, а формування міського осередку пов'язують ще з кінцем VII століття.

У XI – XIII століттях Чернігів був одним із найбільших політичних і культурних центрів Русі.

Новгород-Сіверський

Новгород-Сіверський уперше згадується під 1078 роком в "Повчанні Володимира Мономаха своїм дітям" у зв'язку з його перемогою над половцями під стінами міста взимку 1078 – 1079 років. У джерелі поселення назване "Новим Городом".

Де розташований Новгород-Сіверський: дивіться на карті

Наприкінці XI століття Новгород-Сіверський перетворився на столицю окремого князівства. Місто стало важливим центром Сіверської землі та форпостом проти степових кочовиків.

Найвідоміша сторінка його давньої історії пов'язана з князем Ігорем Святославичем. Саме його невдалий похід проти половців 1185 року став основою сюжету знаменитого "Слова о полку Ігоревім".

Прилуки

Прилуки також вперше згадуються у "Повчанні Володимира Мономаха своїм дітям" під 1085 роком. Князь описував похід проти половців і розповідав, як під час небезпеки зайшов разом із дружиною до укріпленого Прилук-города. Звідси він згодом виступив проти нападників.

Де розташовані Прилуки: дивіться на карті

Уже тоді Прилуки були фортецею, яка мала захищати південні рубежі Переяславського князівства від степових набігів. У 1092 році місто знову згадується в літописних подіях, пов'язаних із нападами половців.

Остер

Остер – ще одне місто Чернігівщини, історія якого сягає часів Київської Русі. Вперше згадується у літописі 1098 року як місто "на Въстри". Заснував його князь Володимир II Мономах під назвою Городець.

Де розташований Остер: дивіться на карті

Фортеця мала важливе стратегічне значення, адже розташовувалася поблизу Десни та контролювала важливі шляхи.