Некоторые древние технологии удалось объяснить лишь частично, но воспроизвести их в первоначальном виде так и не удалось. "24 Канал" собрал 5 изобретений прошлого, которые и сегодня остаются загадкой для современной науки.

"Греческий огонь"

"Греческий огонь" был самым известным оружием Византийской империи, которое использовалось примерно между VII и XIII веками. Согласно описаниям исторических источников, из специальных труб на кораблях выбрасывалось густое горящее вещество, поражавшее вражеские суда.

Использование "греческого огня" / Миниатюра из мадридского списка "Хроники" Иоанна Скилицы

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Точный состав этой смеси до сих пор неизвестен. Историки предполагают, что рецепт мог быть утрачен в результате упадка Византии или потери территорий, где добывали или выращивали необходимые компоненты.

Одним из самых загадочных свойств "греческого огня" была его способность гореть даже на поверхности воды, из-за чего многие сравнивают его с современным напалмом.

Скрипки Страдивари

Скрипки, созданные мастером Антонио Страдивари и его семьей в XVII–XVIII веках, считаются одними из лучших музыкальных инструментов в истории. До наших дней сохранилось около 600 таких инструментов, и многие выдающиеся музыканты и сегодня используют их во время выступлений.

Антонио Страдивари / Гравюра XIX века

Несмотря на многолетние исследования, секрет их звучания окончательно не раскрыт. Ученые применяли рентгеновское излучение и компьютерную томографию, которые выявили необычные свойства лучших инструментов Страдивари.

В частности, их древесина обладает очень высокой плотностью, что может улучшать резонанс. В то же время дискуссии о том, действительно ли скрипки Страдивари превосходят современные аналоги, продолжаются до сих пор.

Римский бетон

Многие сооружения Древнего Рима, в том числе Колизей и акведуки, простояли более двух тысяч лет и хорошо выдержали землетрясения и воздействие морской воды. Одной из причин такой долговечности считают особый состав римского бетона.

Колизей / Фото Unsplash

В отличие от современного цемента, этот материал со временем только набирал прочность. Исследователи установили, что в его состав входили известь и вулканический пепел, которые помогали трещинам "зарастать" после контакта с водой.

В то же время точные пропорции компонентов и технология изготовления остаются неизвестными, поэтому полностью воссоздать римский бетон до сих пор не удалось.

Дамасская сталь

Дамасская сталь прославилась благодаря своей исключительной прочности, остроте и характерным волнистым узорам на поверхности лезвия. Она широко использовалась для изготовления холодного оружия и считалась одним из лучших материалов своего времени.

Нож из дамасской стали / Фото Wikimedia Commons

Сегодня металлурги могут создавать чрезвычайно прочные сплавы, однако воссоздать дамасскую сталь в ее первоначальном виде до сих пор не удалось. Одной из причин называют утрату руды "вуттц", которую использовали в древности, а также исчезновение старинных технологий и ремесленных традиций.

Несмотря на многочисленные попытки реконструкции, современные аналоги не обладают теми же металлургическими свойствами.

Антикитерский механизм

В 1901 году у острова Антикитера водолазы обнаружили на затонувшем римском корабле необычный бронзово-деревянный механизм размером примерно с коробку для обуви. Лишь в 1970-х годах исследователи поняли, насколько уникальной была эта находка.

Антикитерский механизм / Фото Wikimedia Commons

Механизм, который часто называют первым в мире аналоговым компьютером. С помощью сложной системы бронзовых шестерен он мог вычислять положение Солнца, Луны и планет, предсказывать солнечные и лунные затмения, а также определять даты проведения древнегреческих спортивных игр

Для устройства, созданного более двух тысяч лет назад, это был невероятный уровень технологического развития. Подобные механизмы появились вновь лишь спустя более тысячи лет, что делает находку одной из величайших загадок истории техники.