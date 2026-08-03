По его словам, текст вовсе не о романтике, а о гораздо более мрачной истории. О том, почему "Every Breath You Take" на самом деле не является песней о любви, рассказывает Parade.

В чем заключается истинный смысл песни "Every Breath You Take"

Стинг написал "Every Breath You Take" в начале 1980-х годов. Песня вошла в альбом Synchronicity, выпущенный в 1983 году, и стала одним из самых больших хитов группы The Police.

Несмотря на то, что песню десятилетиями воспринимали как романтическую историю о любви, музыкант уверяет – ее смысл совсем другой.

"Я считаю, что эта песня очень, очень мрачная и уродливая, а люди на самом деле ошибочно воспринимают ее как нежную маленькую песню о любви, хотя на самом деле все наоборот,

– сказал Стинг в эфире BBC Radio, сообщает Ultimate Classic Rock.

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The Police – "Every Breath You Take": смотрите видео

В программе "CBS Mornings" музыкант также отметил, что многие люди считают эту композицию "очень романтической песней о любви". В то же время на самом деле это история о сталкере. Впрочем, Стинг отмечает, что не возражает против различных интерпретаций произведения.

"Я не возражаю против индивидуального толкования песни каждым. Думаю, это обогащает ее. Именно это, на мой взгляд, придает ей силу. В ней речь идет об обоих вещах", – отметил музыкант.

Как появилась "Every Breath You Take"

Как пишет Medium, Стинг написал эту песню в непростой период своей жизни. Тогда он только что развелся с своей первой женой Фрэнсис Томелти и начинал новые отношения.

Чтобы ненадолго отвлечься от личных проблем, музыкант отправился на Ямайку. Там он поселился в поместье Goldeneye, которое принадлежало автору романов о Джеймсе Бонде Иану Флемингу. Именно там и родилась "Every Breath You Take".

Стинг / Фото из соцсетей музыканта

В интервью The Independent Стинг рассказывал, что проснулся посреди ночи с главной фразой песни в голове.

Я проснулся посреди ночи с этой фразой в голове, сел за фортепиано и написал песню за полчаса. Сама мелодия типична, это совокупность сотен других мелодий, но слова интересны,

– сказал Стинг.

Музыкант также добавил, что сначала он и сам не осознавал, насколько зловещим является текст композиции.