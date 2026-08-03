За його словами, текст зовсім не про романтику, а про значно похмурішу історію. Про те, чому "Every Breath You Take" насправді не є піснею про кохання, розповідає Parade.

Який справжній зміст пісні "Every Breath You Take"

Стінг написав "Every Breath You Take" на початку 1980-х років. Пісня увійшла до альбому Synchronicity, який вийшов у 1983 році, та стала одним із найбільших хітів гурту The Police.

Попри те, що пісню десятиліттями сприймали як романтичну історію про кохання, музикант запевняє – її зміст зовсім інший.

Я вважаю, що ця пісня дуже, дуже похмура й потворна, а люди насправді помилково сприймають її як ніжну маленьку пісню про кохання, хоча насправді все навпаки,

– сказав Стінг в ефірі BBC Radio, повідомляє Ultimate Classic Rock.

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The Police – "Every Breath You Take": дивіться відео

У програмі "CBS Mornings" музикант також зазначив, що багато людей вважають композицію "дуже романтичною піснею про кохання". Водночас насправді це історія про сталкера. Втім, Стінг зазначає, що не заперечує проти різних інтерпретацій твору.

"Я не заперечую індивідуальне тлумачення пісні кожним. Гадаю, це збагачує її. Саме це, на мою думку, надає їй сили. У ній йдеться про обидві речі", – зазначив музикант.

Як з'явилася "Every Breath You Take"

Як пише Medium, Стінг написав цю пісню у непростий період свого життя. Тоді він щойно розлучився зі своєю першою дружиною Френсіс Томелті та починав нові стосунки.

Щоб ненадовго відійти від особистих проблем, музикант вирушив на Ямайку. Там він оселився в маєтку Goldeneye, який належав автору романів про Джеймса Бонда Іану Флемінгу. Саме там і народилася "Every Breath You Take".

Стінг / Фото з соцмереж музиканта

В інтерв'ю The Independent Стінг розповідав, що прокинувся серед ночі з головною фразою пісні в голові.

Я прокинувся посеред ночі з цією фразою в голові, сів за фортепіано і написав пісню за півгодини. Сама мелодія є типовою, це сукупність сотень інших мелодій, але слова цікаві,

– сказав Стінг.

Музикант також додав, що спочатку він і сам не усвідомлював, наскільки зловісним є текст композиції.