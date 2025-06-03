Евгений Петрушевич является единственным правителем в истории Украины, который официально был диктатором. 24 Канал собрал для вас подборку малоизвестных фактов о лидере ЗУНР.

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Первый депутат в австрийском парламенте

Евгений Петрушевич прежде всего был юристом и после получения образования вел адвокатскую практику в городе Сокаль. Интересно, что на свои первые заработанные деньги он решил способствовать открытию Народного дома в городе.

Когда же после реформы в Австро-Венгрии состоялись первые парламентские выборы, Евгений Петрушевич стал депутатом первого созыва и представлял округ Сокаль – Радехов – Броды. Кость Левицкий в своих письмах писал, что Петрушевич был радикальным депутатом и часто озвучивал в парламенте то, что многие предпочитали не говорить вслух. А еще он конфликтовал с польскими депутатами, требуя, чтобы поляки убрались из восточной Галичины. Дело в том, что эта часть региона была в основном населена украинцами, но большую роль в управлении и больше прав имели поляки.

Диктатор ЗУНР

Евгений Петрушевич был среди тех немногих политических деятелей, кто выступал за независимость украинского народа, поэтому когда начался распад Австро-Венгрии, юрист и политик начал действовать. Только вот легендарный Ноябрьский срыв, когда Львов был взят под контроль украинскими силами и провозглашена ЗУНР, Петрушевич был в Вене на переговорах с австрийцами об отделении Украины.

Однако ЗУНР сразу же столкнулась с вызовом в виде поляков, которые при поддержке Антанты начали войну против молодого украинского государства. ЗУНР, президентом которой избрали Петрушевича, объявила о намерении объединиться с УНР, что и произошло 22 января 1919 года – мы и до сих пор отмечаем этот праздник как День соборности.

Однако объединение не улучшало ситуацию в противостоянии ЗУНР и Польши, поэтому когда ситуация стала критической, Украинская Народная Рада, высший орган власти ЗУНР, предоставил Петрушевичу полномочия диктатора для единоличного принятия быстрых решений, необходимых для сохранения государства.

Конфликт с Петлюрой

Должность диктатора для Петрушевича политики из Киева расценили как "проявление сепаратизма", поэтому Петрушевича исключили из состава Директории Украинской Народной Республики. Несмотря на разногласия в политических вопросах, Петрушевич согласился с тем, чтобы объединить Украинскую Галицкую Армию ЗУНР с Действующей армией УНР в борьбе с большевиками.



Евгений Петрушевич с бойцами УГА / Архивное фото

Один из многих конфликтов Петрушевича и Симона Петлюры возник на том, что последний требовал подчинить УГА ему, но диктатор ЗУНР отказал.

Петрушевич "выбыл" из военной борьбы в конце 1919 года, когда поляки захватили Каменец-Подольский – последний форпост ЗУНР. Диктатор бежал в Румынию, а оттуда – в Вену. Еще 4 года правительство ЗУНР работало в изгнании.

И можно только представить реакцию Петрушевича на соглашение между Симоном Петлюрой и Юзефом Пилсудским, главой Польши, по которому последняя оставляет за собой Галичину и Волынь.

Поддержка Болбочана

И, пожалуй, самый большой конфликт Петрушевича и Петлюры возник из-за Павла Болбочана – полковника армии УНР, который был довольно популярным среди военных и гражданских. Петрушевич даже убеждал киевских политиков, что если Украину возглавит кто-то вроде Болбочана, то, возможно, Антанта окажет свою поддержку, поскольку это талантливый полководец и довольно популярный среди людей.

Историк Валентин Мороз говорит, что Петрушевич сравнивал Болбочана с Пилсудским в том плане, что последний в свое время фактически спас Польшу – под его руководством произошло "Чудо на Висле" – контрнаступление во время войны с большевиками. До этого казалось, что Польша обречена на поражение. Петрушевич верил, что под предводительством Болбочана могло произойти "Чудо на Днепре".

Однако Болбочан был обвинен Симоном Петлюрой в самовольных военных действиях и по его же приказу полковника расстреляли.

Ссорился с Коновальцем

В 1923 году Евгений Петрушевич распустил правительство ЗУНР в изгнании, однако не возлагал надежд на освобождение Украины. В частности, на заседании Лиги Наций он представил проект независимой Восточной Галичины, однако поскольку Франция была на стороне Польши и смогла убедить Великобританию в своей позиции, проект Петрушевича проигнорировали.

В то же время в оккупированной большевиками части Украины начиналась так называемая "украинизация" и Петрушевич был среди тех, кто верил в возможность договоренностей с советскими политиками в новой борьбе. Более того, в СССР вернулись такие деятели как Михаил Грушевский.

Такая позиция Петрушевича привела к ссоре с лидером ОУН Евгением Коновальцем. В 1930-х годах Петрушевич понял, что он ошибался.

Один из немногих перезахороненных в Украине

Как и абсолютное большинство деятелей украинской освободительной борьбы Евгений Петрушевич умер в эмиграции. Он умер в Берлине 29 августа 1940 года в нищете.

Однако в 2002 году Петрушевича перезахоронили в Украине – теперь он покоится на Лычаковском кладбище. Возле него – сечевые стрельцы и герои российско-украинской войны.



Могила Евгения Петрушевича во Львове / Фото ЛГС

Историки называют Петрушевича политиком с "трагической судьбой", ведь в конце жизни он остался без родных и единомышленников.