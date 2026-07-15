Пользовательница Threads @zh_kh_zh_zh опубликовала подборку распространенных на западе Украины фраз и объяснила, что они означают. Публикация быстро стала популярной, а пользователи в комментариях дополнили список десятками других выражений.

Галицкие выражения, которые поймут не все

Автор поста в шутку назвала свою подборку "галицким диалектом уровня C2".

В список вошли следующие фразы:

"Най тебя качка копне" (проявление злости);

"Брось этот велосипед" (перестань это делать);

"Боже мой" (чистая правда);

"Ты страшный сумасшедший" (поведение, выходящее за рамки дозволенного);

"Немецкий туман" (ничего не понимаешь);

"Дай мне чистую минуту" (оставь меня в покое);

"Где священник, где колокол, где Зеленые праздники" (непонятный контекст);

"Правда, как вошь кашляет" (полная ложь).

В комментариях пользователи начали активно дополнять список собственными примерами. В частности, они упоминали выражения "Поможет, как мертвому кадило", "Как бедному жениться, так ночь коротка", "Не учи деда кашлять", "Радуется, как дурак цветочку", "Дорвался, как дурак до радио", "Пусть бы тебя молния ударила" и десятки других.

Примеры комментариев / Скриншоты

В то же время пользователи отметили, что значение отдельных выражений может отличаться в зависимости от местности. В частности, многие люди указали, что фраза "нарядился, как стрик на Пасху" означает не праздничный, а скорее неуместный или неудачный внешний вид.

Часть пользователей также отметила, что подобные фразы можно услышать не только в Галичине, но и в Прикарпатье, Бойковщине и других западных регионах Украины.