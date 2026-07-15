Користувачка Threads @zh_kh_zh_zh опублікувала добірку поширених на заході України фраз та пояснила, що вони означають. Публікація швидко стала популярною, а користувачі у коментарях доповнили список десятками інших виразів.

Галицькі вислови, які зрозуміють не всі

Авторка допису свою добірку висловив жартома назвала "галицькою говіркою рівня C2".

До списку увійшли фрази:

"Най тебе качка копне" (вияв злості);

"Лишись того ровера" (припини це робити);

"Бігме Боже" (чиста правда);

"Ти страшний вар'ят" (поведінка, яка виходить за межі дозволеного);

"Туман німецький" (нічого не розумієш);

"Дай мені чисту годину" (залиш мене в спокої);

"Де піп, де дзвін, де Зелені свята" (незрозумілий контекст);

"Правда, як вош кашляє" (цілковита неправда).

У коментарях користувачі почали активно доповнювати перелік власними прикладами. Зокрема, вони згадували вислови "Поможе, як мертвому кадило", "Як бідному женитись, то ніч коротка", "Не вчи діда кашляти", "Тішиться, як дурний цвєчком", "Дорвався, як дурний до радіо", "Най би тебе шляк трафив" та десятки інших.

Приклади коментарів / Скриншоти

Водночас користувачі зауважили, що значення окремих висловів може відрізнятися залежно від місцевості. Зокрема, чимало людей зазначили, що фраза "вбрався, як стрик на Великдень" означає не святковий, а радше недоречний або невдалий зовнішній вигляд.

Частина користувачів також зазначила, що схожі фрази можна почути не лише на Галичині, а й на Прикарпатті, Бойківщині та в інших західних регіонах України.