В 2000 году эту песню выпустила группа Bon Jovi, которая благодаря этой композиции пережила настоящее возрождение. Песня получила название "It’s My Life" и стала главным синглом альбома "Crush", пишет Parade.

Что сделало "It's My Life" хитом

"It’s My Life" вышла 8 мая 2000 года и принесла группе самый большой успех за более чем десятилетие.

В США песня поднялась до 33-го места в Billboard Hot 100, однако в ряде других стран возглавила чарты, в частности в Австрии, Италии, Испании и Швейцарии. Благодаря этому группа привлекла внимание нового поколения слушателей в разных странах мира.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Bon Jovi – "It's My Life": смотрите видео

Одним из отличий "It's My Life" от предыдущих хитов группы стало участие шведского автора песен и продюсера Макса Мартина.

Джон Бон Джови и гитарист Ричи Самбора обратились к хитмейкеру, известному по работе с Бритни Спирс и Backstreet Boys, чтобы совместно поработать над текстом композиции.

Благодаря этому песня приобрела более современный поп-акцент, сохранив при этом характерное рок-звучание Bon Jovi.