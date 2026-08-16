У 2000 році його випустив гурт Bon Jovi, який завдяки цій композиції пережив справжнє відродження. Пісня отримала назву "It’s My Life" та стала головним синглом альбому "Crush", пише Parade.

Що зробило "It's My Life" хітом

"It's My Life" вийшла 8 травня 2000 року та принесла гурту найбільший успіх за більш ніж десятиліття.

У США пісня піднялася до 33-го місця в Billboard Hot 100, однак у низці інших країн очолила чарти, зокрема в Австрії, Італії, Іспанії та Швейцарії. Завдяки цьому гурт привернув увагу нового покоління слухачів у різних країнах світу.

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Bon Jovi – "It's My Life": дивіться відео

Однією з відмінностей "It's My Life" від попередніх хітів гурту стала участь шведського автора пісень і продюсера Макса Мартіна.

Джон Бон Джові та гітарист Річі Самбора звернулися до хітмейкера, відомого роботою з Брітні Спірс і Backstreet Boys, щоб разом попрацювати над текстом композиції.

Завдяки цьому пісня отримала сучасніший поп-акцент, водночас зберігши характерне рок-звучання Bon Jovi.