К дню рождения Издрика 24 Канал собрал несколько фактов о писателе, о которых в школе вряд ли расскажут. 16 августа ему исполняется 64 года, поэтому вспоминаем, каким был путь отличника и инженера из Калуша к одному из самых известных украинских поэтов и лауреату Шевченковской премии.

Отличник, который не хотел быть инженером

Юрко Издрик родился 16 августа 1962 года в Калуше в Ивано-Франковской области. В школе он учился на "отлично" и, по его собственным словам, особенно любил математику.

Издрик в детстве / ukrlib.com.ua

Впрочем, его гораздо больше тянуло к гуманитарным наукам и искусству. Однако родители Издрика были инженерами и убеждали сына выбрать именно техническую профессию.

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К тому же из-за происхождения семьи – его дед был греко-католическим священником, проведшим 10 лет в Воркуте – для него существовали ограничения на поступление на некоторые гуманитарные специальности в СССР.

В итоге Издрик поступил во Львовский политехнический институт на механико-технологический факультет и в 1984 году получил инженерное образование.

Учеба не помешала Издрику вести насыщенную студенческую жизнь. Он изучал историю искусства, ходил на лекции по искусствоведению, играл в рок-группе и выступал в студенческом театре.

Сам писатель вспоминал, что уже с первого курса играл в рок-группе, а вместо части производственной практики поехал с музыкантами выступать на танцах в Джанкое, а затем в Алуште. Поэтому студенческие годы будущего писателя состояли не только из шестеренок и технических дисциплин.

Окончил музыкальную школу по классу виолончели

Еще одна деталь, которая не очень вписывается в образ писателя – музыка. Издрик окончил музыкальную школу по классу виолончели и фортепиано, а гитару и мандолину осваивал самостоятельно.

Позже он не оставил музыку: рассказывал, что уже в зрелом возрасте вместе с друзьями время от времени собирается на джемы. То есть человек, которого сегодня знают прежде всего по текстам, в свое время мог с одинаковой уверенностью сидеть над техническими чертежами, играть на виолончели или выходить на сцену.

Издрик на поэтическом вечере / Настя Теликова

После университета – завод и научно-исследовательский институт

В 1984 году Издрик начал работать инженером на Ивано-Франковском заводе автоматизированных литейных машин. Там он проработал два года. Затем переехал в Калуш и до 1990 года работал в Калушском научно-исследовательском институте галургии.

То есть прежде чем стать известным писателем, Издрик несколько лет работал по специальности, которую получил в политехнике.

Издрик читает свои стихи: смотреть видео

Стал ликвидатором аварии на ЧАЭС

Одна из наименее очевидных страниц его биографии – Чернобыль. Летом 1986 года Издрика мобилизовали для участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Он находился в зоне отчуждения и впоследствии называл этот опыт одним из важных эпизодов своей жизни. В одном из интервью Издрик рассказывал о быте ликвидаторов, в частности о радиоактивных матрасах и условиях пребывания в зоне.

Он также отмечал, что имеет статус ликвидатора второй категории. Интересно, что сам Издрик говорит об этом периоде без пафоса. Он даже шутил, что рад своему статусу чернобыльца, ведь благодаря ему смог раньше выйти на пенсию.

"Сценическое животное" и легендарный "Четвер"

Издрик неоднократно говорил о своей любви к выступлениям и публичности. В большом интервью The Ukrainians он прямо назвал себя "сценическим животным".

В конце 1980-х Издрик активно включился в культурную жизнь. В 1989 году началась история литературно-художественного журнала "Четвер". Первые выпуски были самоизданиями.

Обложка журнала "Четвер" / postimpreza.org

В 1990 году Издрик предложил Юрию Андруховичу вместе работать над журналом. "Четвер" стал площадкой для современной украинской литературы и искусства и сыграл важную роль в формировании среды, которую впоследствии будут связывать со "станиславским феноменом".

Именно в "Четверге" появлялись тексты Издрика и других авторов, которые впоследствии стали известными украинскими писателями.

Ню-фотопроект, вызвавший споры

В 2020 году Издрик вместе с фотографом Настей Теликовой представил проект Naked One – серию ню-фотопортретов, которая впоследствии стала выставкой и книгой с его стихами.

На обложке издания стояла пометка "58+". Идея такого эксперимента созревала у писателя не один год. По словам Издрика, ему было интересно "поиграть" с собственным телом, светом и камерой, а также побывать в роли модели. Он говорил, что знал: хорошо смотрится на фотографиях, и хотел увидеть, что из этого получится.

Проект вызвал немало противоречивых реакций в сети. Сам Издрик, впрочем, воспринимал его прежде всего как художественный эксперимент и был доволен результатом. Позже книгу представили как издание 18+.

Интересно, что это было не первое его появление обнаженным перед камерой. Еще примерно за 8 – 10 лет до "Naked One" фотографии Издрика уже попадали в сеть и также вызывали бурную реакцию.

С презентации проекта Naked One / @vagabundo_if

Пандемия фактически перевернула его привычную жизнь

Начало пандемии Издрик описывал как момент, когда его жизнь резко изменилась. До этого он выстроил достаточно комфортный для себя образ жизни: писал, публиковал тексты в Facebook, получал отклики читателей и почти не нуждался в постоянном физическом присутствии в обществе. Но карантин разрушил даже эту систему.

Писатель вспоминал, что его налаженные отношения с обществом буквально "пошли по п*изде" – исчезли привычные контакты, выступления и возможность жить в своем ритме. В то же время именно карантинный период стал временем появления Naked One.

Издрик рассказывал, что тогда его заинтересовали косплей и классическая ню-фотография, а сама съемка была скорее импульсивной игрой с образом, чем заранее продуманной провокацией.

Издрик называл себя клиническим алкоголиком

Одна из самых откровенных страниц его биографии – борьба с алкогольной зависимостью. Сам Издрик не избегал этой темы и называл себя "клиническим алкоголиком". Он рассказывал о запоях, эпилепсии и алкогольном психозе ("белочке").

По его словам, алкоголь на протяжении примерно 15 лет фактически был частью его повседневной жизни. Но примерно в 50 лет ему удалось полностью отказаться от алкоголя. Писатель описывал это как один из самых сложных переломных моментов в жизни.

После этого он говорил о себе как о совершенно другом человеке. Издрик объяснял, что после отказа от алкоголя изменилось его психологическое и физиологическое состояние, а мозг словно начал работать в другом режиме. Он называл этот период своей новой жизнью.