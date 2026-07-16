Все началось с поста пользовательницы @oksankamuravska в Threds, которая спросила: "Как перевести „Oops…“ на украинский?". Публикация быстро собрала десятки комментариев с самыми разнообразными вариантами.

Как перевести "Oops" на украинский?

Чаще всего пользователи предлагали короткое и эмоциональное "йой". Не менее популярными стали "от дьявола", "ой-ой-ой", "черт возьми", "вот так", "беда", "ой-ой!" и "хай ему грець".

Не обошлось и без юмора. В комментариях можно было встретить такие забавные варианты, как "мать Василева", "кислый борщ мне в стаканчик", "беги из города", "пиждик" и "габела".

Украинцы предложили свои варианты перевода английского "Oops" / Фото GettyImages

Отметим, что среди ответов были не только шуточные и диалектные выражения, но и немало ругательных вариантов, которыми пользователи также предложили заменить английское "Oops".

В итоге участники обсуждения так и не пришли к единому мнению. Ведь английское "Oops" может означать и легкое смущение, и неожиданную ошибку, и небольшую неприятность.