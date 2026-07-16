Все почалося з допису користувачки @oksankamuravska у Threds, яка запитала: "Як перекласти "Oops…" українською?". Публікація швидко зібрала десятки коментарів із найрізноманітнішими версіями.

Як перекласти "Oops" українською?

Найчастіше користувачі пропонували коротке та емоційне "йой". Не менш популярними стали "от дідько", "ой лишенько", "трясця", "отакої", "халепа", "овва!" та "хай йому грець".

Не обійшлося й без гумору. У коментарях можна було зустріти такі кумедні варіанти, як "мати Василева", "кислий борщ мені в стаканчик", "тікай з гораду", "пиждик" та "габела".

Українці назвали власні варіанти перекладу англійського "Oops" / Фото GettyImages

Зауважимо, що серед відповідей були не лише жартівливі і діалектні вислови, а й чимало лайливих варіантів, якими користувачі також запропонували замінити англійське "Oops".

У підсумку учасники обговорення так і не дійшли єдиної думки. Адже англійське "Oops" може означати і легке збентеження, і несподівану помилку, і невелику халепу.