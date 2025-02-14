В соцсетях набирает популярность новый способ приготовления идеальной жареной яичницы без использования масла. Блогер Линдси поделилась этим методом в TikTok, и он быстро стал вирусным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на express.co.uk.

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В чем заключается секрет

Она отметила, что не является автором этого лайфхака, ведь такой способ приготовления яиц используют уже много лет. Однако многие люди, похоже, о нем не знают, поэтому она решила поделиться этой идеей со всем миром.



Использование воды сделает яичницу идеальной / Фото Pexels

Секрет метода в использовании воды вместо масла. Яйца нужно разбить на сковороду, добавить немного воды и накрыть крышкой. Пар, образующийся под крышкой, позволяет равномерно приготовить яйца сверху и снизу, избегая поджаренных, хрустящих краев.

Этот способ стал настоящей находкой для тех, кто стремится сделать свой рацион менее жирным или просто хочет попробовать что-то новое на кухне.