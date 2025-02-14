У соцмережах набирає популярності новий спосіб приготування ідеальної смаженої яєчні без використання олії. Блогерка Ліндсі поділилася цим методом у TikTok, і він швидко став вірусним. Про це пише 24 Канал із посиланням на express.co.uk.

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У чому полягає секрет

Вона зазначила, що не є авторкою цього лайфхаку, адже такий спосіб приготування яєць використовують уже багато років. Однак багато людей, схоже, про нього не знають, тому вона вирішила поділитися цією ідеєю з усім світом.



Використання води зробить яєчню ідеальною / Фото Pexels

Секрет методу у використанні води замість олії. Яйця потрібно розбити на сковороду, додати трохи води і накрити кришкою. Пара, що утворюється під кришкою, дозволяє рівномірно приготувати яйця зверху і знизу, уникаючи підсмажених, хрустких країв.

Цей спосіб став справжньою знахідкою для тих, хто прагне зробити свій раціон менш жирним або просто хоче спробувати щось нове на кухні.