Разные повара предлагают добавлять к нему различные ингредиенты, однако есть и совсем неожиданный вариант. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Станция метро Киева, которую встроили между имеющимися: что о ней известно и где она расположена

Что добавить к пюре?

Иногда к пюре добавляют молоко или сливочное масло, однако в издание предлагают добавить их сочетание.

Однако прежде всего картофель нужно очистить и сварить. Вариться он должен примерно 15 минут, пока не станет мягким, однако еще не разваренным.

После того как картофель сварится, нужно слить воду и на 5 минут оставить его в кастрюле. Благодаря этому картофель не будет иметь лишней влаги. Тогда картофель нужно растолочь.

Параллельно советуют растопить кусочек сливочного масла и добавить в него молоко. Нужно подождать пока они соединятся и добавить эту смесь к картофелю и растолочь ее. Важно делать это до тех пор, пока пюре не станет однородным.



Приготовить вкусное пюре несложно / Фото Pexels

Какие есть другие кулинарные советы?