Разные повара предлагают добавлять к нему различные ингредиенты, однако есть и совсем неожиданный вариант. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Что добавить к пюре?
Иногда к пюре добавляют молоко или сливочное масло, однако в издание предлагают добавить их сочетание.
Однако прежде всего картофель нужно очистить и сварить. Вариться он должен примерно 15 минут, пока не станет мягким, однако еще не разваренным.
После того как картофель сварится, нужно слить воду и на 5 минут оставить его в кастрюле. Благодаря этому картофель не будет иметь лишней влаги. Тогда картофель нужно растолочь.
Параллельно советуют растопить кусочек сливочного масла и добавить в него молоко. Нужно подождать пока они соединятся и добавить эту смесь к картофелю и растолочь ее. Важно делать это до тех пор, пока пюре не станет однородным.
Приготовить вкусное пюре несложно / Фото Pexels
Какие есть другие кулинарные советы?
- Яичница – один из самых популярных завтраков, однако приготовить яйца вкусно довольно сложно. Многие повара делятся своими советами по этому поводу. Повар Кари Гарсия также рассказала, как правильно жарить яйца.
- Кари Гарсия убеждает, что лучше всего их готовить на столовой ложке воды. Этот вариант является менее распространенным и популярным, чем другие, однако именно так яйца получаются идеальной консистенции.
- После добавления воды на сковороду, ее нужно накрыть крышкой и дать блюду доготовиться Так белки фактически сварятся, ведь из-за испарения воды образуется пар.