Дипломированный диетолог и основательница The Well Necessities в Нью-Йорке Лиза Хаим рассказала, как сделать кофе вкуснее, пишет 24 Канал со ссылкой на Realsimple.

Смотрите также Кофейная гуща способна решить несколько экологических проблем: что придумали ученые

Почему корицу стоит добавлять в кофе

Лиза Хаим советует добавлять в кофе корицу вместо молока или сахара. Перед тем, как заварить кофе, следует посыпать кофейную гущу несколькими встряхиваниями корицы.

Корица сделает вкус кофе более насыщенным, менее горьким, а добавление сливок и сахара будет совершенно ненужным.

Кроме улучшенного вкуса, как рассказала диетолог, корица также полезна для здоровья.

В некоторых исследованиях было доказано, что корица снижает резистентность к инсулину, а это означает, что скачок уровня сахара в крови после употребления углеводной пищи был ниже при употреблении корицы,

– сказала Лиза Хаим.

Это также может быть важно для тех, кто пытается сократить потребление сахара. По словам Хаим, корица является источником марганца, кальция, железа и витамина К.

Исследования также показывают, что корица может помочь с когнитивными функциями, что делает ее идеальным способом начать насыщенное утро.