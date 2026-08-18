Поэтому к такому празднику хочется выбирать подарки, которые не просто останутся на память, но и помогут лучше познакомиться с Украиной. Серия крупноформатных книг "Книга-путешествие", которую студия Books & Cartoons создает в партнерстве с издательством #книголав, может стать таким вариантом, сообщает 24 Канал.

"Непокоренные. Большая книга смелости": о первом годе Большой войны

"Говорят, что книги рождаются из большой любви. Наша же родилась в холодном бомбоубежище", – говорится в предисловии команды авторов.

Книга создана в сотрудничестве с UNITED24 и при содействии МИД Украины. Она содержит 550 фактов о первом годе полномасштабной войны. Среди них – почасовая хроника 24 февраля, битва за Киев, дипломатический фронт и оружие, которое помогало Украине защищаться.

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"Книга-путешествие. Непокоренные" / Фото #книголав

Несмотря на сложную тему, авторы использовали юмор, иронию и мемы военного времени. Книга может подойти тем, для кого День Независимости – это прежде всего цена, которую Украина платит за свою свободу. Также есть англоязычная версия, которую можно подарить друзьям за рубежом.

"Книга-путешествие. Культурные": об украинской культуре

Девизом книги стали слова историка Вячеслава Липинского:

Без культуры нет нации.

На 25 тематических разворотах авторы рассказывают об археологии, живописи, кино, моде, фольклоре и церковном искусстве. Книга призвана показать вклад украинцев в культуру и рассказать о людях, которые ее создавали.

"Книга-путешествие. Культурные" / Фото #книголав

Отдельные главы посвящены похищенной и уничтоженной культуре. В них объясняется, почему в российских музеях находятся украинские памятники культуры и каких украинских художников уничтожил имперский террор.

Это издание подойдет тем, кто хочет лучше познать украинскую культуру и собственную идентичность.

"Книга-путешествие. Украина": с нее началась серия

Именно эта книга стала первой в серии. В 2017 году команда креативного агентства Green Penguin, вдохновленная Революцией Достоинства, решила создать презентацию Украины для взрослых и детей, украинцев и иностранцев.

В книге собрано 1 200 фактов, размещенных на 30 авторских картах городов и областей. Каждый разворот рассказывает об отдельном регионе и его особенностях.

"Книга-путешествие. Украина" / Фото #книголав

Отдельно представлены Крым, Донецкая и Луганская области. Книга показывает Украину как единое государство без деления на "серые зоны".

"Книга-путешествие. Независимые": 31 год истории Украины

Это издание вышло в 2022 году при поддержке Министерства культуры и Украинского института книги.

Книга построена как своеобразный дневник. Каждый разворот посвящен одному году – с 1991 по 2022 год. Здесь есть рассказы о талонах, товарном дефиците, "Червона рута", Беловежской пуще, Майдане 2004 года и событиях первых месяцев полномасштабной войны.

"Книга-путешествие. Независимые" / Фото #книголав

Авторы называют ее "книгой-ностальгией". На страницах собраны важные события, рекорды и провалы, культовые песни, книги и фильмы, которые повлияли на украинцев.

Это издание может понравиться ровесникам Независимости, которые узнают в нем события собственной жизни. В то же время оно поможет более молодым читателям узнать, какой была Украина в 1990-х, 2000-х и последующие годы.

"Книга-путешествие. Украинцы": о людях, которые создавали Украину

Новейшая книга серии вышла в 2025 году. На этот раз авторы сосредоточились не на городах и регионах, а на людях.

Среди героев книги – княгиня Ольга, Ярослав Мудрый, математик Марина Вязовская, парамедик Тайра, командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, братья Кличко, Александр Довженко, Николай Лукьяненко и даже пес Патрон.

"Книга-путешествие. Украинцы" / Фото #книголав

Авторы подчеркивают, что в книге нет второстепенных персонажей. У каждого героя есть своя история, рассказывающая о силе, таланте и упорном труде.

Поэтому "Украинцы" может стать подарком для тех, кто ищет примеры для подражания.

Почему такие книги важны

Все книги серии "Книга-путешествие" по-своему рассказывают об Украине. Одни сосредоточены на ее истории, другие – на культуре, людях или событиях последних десятилетий.

Их объединяет одна идея – право украинцев самим рассказывать историю своего государства. За годы независимости это право стало особенно важным, ведь Россия неоднократно пыталась присвоить украинскую историю, культуру и выдающихся людей.

Философы различают свободу "от" и свободу "для". Свободу "от" Украина обрела в 1991 году – от Советского Союза, от центра, от чужих решений. Свободу "для" мы формулируем до сих пор: для какой страны, для каких ценностей, для какого будущего нам нужна эта независимость.

Большая война сделала этот ответ личным. Для кого-то это свобода говорить и думать на родном языке, для кого-то – развивать науку или дело, не оглядываясь на "старшего брата", для кого-то – просто растить детей, которые не будут знать страха.