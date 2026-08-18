Тож до такого свята хочеться обирати подарунки, які не просто залишаться на пам'ять, а допоможуть краще пізнати Україну. Серія великоформатних книжок "Книга-мандрівка", яку студія Books & Cartoons створює у партнерстві з видавництвом #книголав, може стати таким варіантом, передає 24 Канал.

"Нескорені. Велика книга сміливості": про перший рік великої війни

"Кажуть, що книжки народжуються від великої любові. Наша ж народилася в холодному бомбосховищі", – йдеться у передмові команди авторів.

Книгу створили у співпраці з UNITED24 та за сприяння МЗС України. Вона містить 550 фактів про перший рік повномасштабної війни. Серед них – погодинна хроніка 24 лютого, битва за Київ, дипломатичний фронт та зброя, яка допомагала Україні захищатися.

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"Книга-мандрівка. Нескорені" / Фото #книголав

Попри складну тему, автори використали гумор, іронію та меми воєнного часу. Книга може підійти тим, для кого День Незалежності – це передусім про ціну, яку Україна платить за свою свободу. Також є англомовна версія, яку можна подарувати друзям за кордоном.

"Книга-мандрівка. Культурні": про українську культуру

Гаслом книги стали слова історика В'ячеслава Липинського:

Без культури нема нації.

На 25 тематичних розворотах автори розповідають про археологію, живопис, кіно, моду, фольклор та церковне мистецтво. Книга має показати внесок українців у культуру та розповісти про людей, які її створювали.

"Книга-мандрівка. Культурні" / Фото #книголав

Окремі розділи присвячені викраденій та знищеній культурі. У них пояснюють, чому в російських музеях є українські пам'ятки та яких українських митців знищив імперський терор.

Це видання підійде тим, хто хоче краще пізнати українську культуру та власну ідентичність.

"Книга-мандрівка. Україна": з неї почалася серія

Саме ця книга стала першою у серії. У 2017 році команда креативної агенції Green Penguin, натхненна Революцією Гідності, вирішила створити презентацію України для дорослих і дітей, українців та іноземців.

У книзі зібрано 1 200 фактів, які розмістили на 30 авторських мапах міст і областей. Кожен розворот розповідає про окремий регіон та його особливості.

"Книга-мандрівка. Україна" / Фото #книголав

Окремо представлені Крим, Донеччина та Луганщина. Книга показує Україну як єдину державу без поділу на "сірі зони".

"Книга-мандрівка. Незалежні": 31 рік історії України

Це видання вийшло у 2022 році за сприяння Міністерства культури та Українського інституту книги.

Книга побудована як своєрідний щоденник. Кожен розворот присвячений одному року – від 1991 до 2022 року. Тут є розповіді про купони, товарний дефіцит, "Червона рута", Біловезька пуща, Майдан 2004 року та події перших місяців повномасштабної війни.

"Книга-мандрівка. Незалежні" / Фото #книголав

Автори називають її "книгою-ностальгійкою". На сторінках зібрали важливі події, рекорди й провали, культові пісні, книги та фільми, які вплинули на українців.

Це видання може сподобатися ровесникам Незалежності, які впізнають у ньому події власного життя. Водночас воно допоможе молодшим читачам дізнатися, якою була Україна у 1990-х, 2000-х та наступні роки.

"Книга-мандрівка. Українці": про людей, які творили Україну

Найновіша книга серії вийшла у 2025 році. Цього разу автори зосередилися не на містах і регіонах, а на людях.

Серед героїв книги – княгиня Ольга, Ярослав Мудрий, математикиня Марина В'язовська, парамедикиня Тайра, командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко, брати Клички, Олександр Довженко, Микола Лук'яненко та навіть пес Патрон.

"Книга-мандрівка. Українці" / Фото #книголав

Автори наголошують, що у книзі немає другорядних постатей. Кожен герой має власну історію, яка розповідає про силу, талант та наполегливу працю.

Тому "Українці" може стати подарунком для тих, хто шукає приклади для наслідування.

Чому такі книги важливі

Усі книги серії "Книга-мандрівка" по-своєму розповідають про Україну. Одні зосереджені на її історії, інші – на культурі, людях або подіях останніх десятиліть.

Їх об'єднує одна ідея – право українців самим розповідати історію своєї держави. За роки незалежності це право стало особливо важливим, адже росія неодноразово намагалася привласнити українську історію, культуру та видатних людей.

Філософи розрізняють свободу "від" і свободу "для". Свободу "від" Україна здобула 1991 року – від Радянського Союзу, від центру, від чужих рішень. Свободу "для" ми формулюємо досі: для якої країни, для яких цінностей, для якого майбутнього ця незалежність нам потрібна.

Велика війна зробила цю відповідь особистою. Для когось це свобода говорити й думати рідною мовою, для когось – будувати науку чи справу без озирання на "старшого брата", для когось – просто ростити дітей, які не знатимуть страху.