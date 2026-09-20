Их имена связаны с Киевом, европейскими королевскими дворами и Османской империей. Кто-то самостоятельно управлял государством, а кто-то обрел власть благодаря браку, но у каждой из этих женщин была своя история борьбы за влияние, пишет 24 Канал.

Княгиня Ольга

После гибели князя Игоря в 945 году Ольга стала регентшей при малолетнем Святославе и фактически правила Русью почти два десятилетия.

Ее правление началось с жестокой мести древлянам за смерть мужа. Однако наибольшее значение для государства имели другие решения: Ольга упорядочила систему сбора дани и создала сеть пунктов, где ее собирали.

Княгиня также занималась дипломатией. В 957 году она совершила поездку в Константинополь, где ее приняли на императорском уровне, а впоследствии пыталась установить дипломатические контакты с Германией.

Княгиня Ольга / ПраУкраина

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Анна Ярославна

Дочь Ярослава Мудрого стала королевой Франции после брака с Генрихом I в 1051 году. Для Руси такой брак был частью большой европейской дипломатии.

После смерти Генриха Анна Ярославна осталась при дворе и была соправительницей малолетнего сына Филиппа I. Она также участвовала в государственных делах и ставила собственную подпись кириллицей на документах.

Ее история особенно интересна тем, что киевская княжна оказалась в самом центре французской политики XI века. Анна стала прародительницей по меньшей мере 30 французских королей.

Анна Ярославна / литография Франсуа-Серафина Делпеша

Евпраксия Всеволодовна

Ее судьба могла бы стать отдельным средневековым сериалом. Дочь киевского князя Всеволода Ярославича и сводная сестра Владимира Мономаха стала саксонской маркграфиней, а впоследствии женой императора Священной Римской империи Генриха IV.

Евпраксия, которую в Западной Европе знали как Адельгейду, оказалась в центре серьезного конфликта между императором и папством. Ее жизнь в Германии была далеко не спокойной, а ее показания позже использовались противниками Генриха IV.

То есть женщина из киевской княжеской семьи оказалась непосредственно в эпицентре одного из главных политических конфликтов Европы XI века.

Евпраксия Всеволодовна / uahistory.com

Роксолана

Она сделала карьеру, которая сегодня звучала бы почти невероятно. Женщина из Руси оказалась в османском дворце и стала женой султана Сулеймана I Великолепного.

В европейских источниках XVI века ее называли Роксоланой, а дипломаты прямо писали о ее происхождении из Руси. Современные украинские историки связывают ее происхождение с Русью и Рогатином.

Вероятный портрет Роксоланы / Тициан, 1550-е годы

Хюррем Султан имела значительное влияние при османском дворе. Она переписывалась с правителями, дипломатами и влиятельными людьми, занималась благотворительными и строительными проектами, а ее положение при дворе стало беспрецедентным для женщины султанского гарема.

В то же время популярный образ Роксоланы сильно мифологизирован. Историки предостерегают от многих более поздних легенд о ее характере, происхождении и роли в борьбе за престол.

Кстати, подробнее о том, как Роксолана сумела пройти путь от пленницы до одной из самых влиятельных женщин Османской империи XVI века, 24 Канал рассказал в материале "Взлет Гюррем Султан: как девушка из Рогатина стала силой, перед которой трепетала вся Османская империя".

Янка Всеволодовна

Еще одна княжна, о которой сегодня говорят гораздо реже – Янка Всеволодовна, дочь киевского князя Всеволода Ярославича и сестра Владимира Мономаха.

Ее имя связывают с основанием при Андреевском монастыре женского обители в Киеве. Там она организовала школу для девочек, где их обучали грамоте, церковным знаниям и рукоделию. Янка не была правительницей государства или королевой, однако ее история демонстрирует иной вид влияния княжеских женщин: через образование, религиозную жизнь и собственную деятельность при дворе.

Энциклопедия истории Украины датирует ее жизнь примерно серединой XI – началом XII века.

Ольга фактически управляла государством, Анна Ярославна оказалась на французском престоле, Евпраксия – при дворе императора, Роксолана обрела влияние в Османской империи, а Янка оставила след в киевском образовании. При этом письменных источников о жизни средневековых женщин сохранилось значительно меньше, чем о мужчинах.