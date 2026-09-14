Город был крепостью, поэтому пушки здесь не только хранили, но и отливали прямо на месте. Действительно ли каменецкие колокола переплавляли на оружие и куда они исчезали, выяснял 24 Канал.

Почему колокола вообще могли превратиться в пушки?

Причина была вполне практической. Большие церковные колокола отливали преимущественно из бронзы, а этот металл был ценным сырьем для литья пушек. В средневековье и раннее Новое время литейщики могли работать как с церковными колоколами, так и с военными изделиями. Поэтому в условиях войны старый колокол могли снять с колокольни, переплавить и использовать металл для вооружения.

Каменец-Подольский как раз был одним из важных центров металлообработки. Здесь работали людвисари, то есть мастера, специализировавшиеся на литье пушек.

Исследователи отмечают, что в городе изготавливали и колокола, и пушки, а отдельные мастера работали сразу с обоими видами изделий. Колокол и пушка были разными изделиями, но технология их литья имела много общего.

В Каменце была собственная пушечная мастерская

Особенно активно производство пушек в городе развернулось после окончания османского периода. В 1672 году Каменец захватила Османская империя. Когда турки покинули город в 1699 году, они взяли с собой значительную часть артиллерийского арсенала, как сообщается на сайте tovtry.com.

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По данным историков, речь шла примерно о 300 пушках, поэтому польскому гарнизону пришлось фактически заново вооружать крепость. Именно эта проблема стала одной из причин появления в Каменце собственной пушечной литейной мастерской.

Каменец-Подольская крепость / wikimedia

Ее начали обустраивать в начале XVIII века. Археологические исследования подтвердили существование пушечной мастерской, датируемой примерно 1708–1734 годами, а во время раскопок обнаружили, в частности, следы пушечных форм и рабочее место оружейника.

Сколько пушек отлили в городе?

Производство было весьма масштабным для крепости. Согласно документам, пушечная мастерская, связанная с инженером и артиллеристом Арчибальдом Гловером, в 1708 – 1736 годах изготовила 25 пушек, пишет zbruc.eu.

Археологические раскопки пушечной мастерской Гловера / Фото П.А. Болтанюка

Одна из них, шестипушечная пушка длиной около 2,3 метра, сохранилась в Варшавском военно-историческом музее.

Позже производство пушек в Каменце возобновили. В 1769 – 1772 годах здесь изготовили еще 61 пушку, а всего в течение XVIII века в городе могли отлить около сотни пушек.

Интересно, что каменецкие мастера изготавливали даже так называемые "зодиакальные" пушки, украшенные изображениями знаков зодиака. Известны пушки с изображениями Овна, Льва, Тельца и Рака.

А что случилось с колоколами?

Отдельная история связана уже с Первой мировой войной. В 1915 году царские власти приказали снять с каменецких костелов три исторических колокола. Причиной было приближение фронта, а сами колокола планировали использовать для военных нужд.

Среди них был огромный колокол Кафедрального собора святых Петра и Павла, отлитый еще в 1641 году. Его вес составлял более тонны.

Также взяли колокол из Доминиканского костела, изготовленный в XVIII веке. Однако эти предметы не исчезли бесследно в литейной печи.

Колокола из Доминиканского костела / FB: Памятники Украины на фотографиях первой трети ХХ века.

После войны они оказались в Польше, а после заключения Рижского мирного договора 1921 года вопрос о культурных ценностях стал частью договоренностей между Польшей и Советской Россией.

Три каменецких колокола оказались среди предметов наследия, которые должны были быть переданы польской стороне. Это как раз опровергает тезис о том, что "все колокола переплавили на пушки".

Откуда взялась история про все колокола?

История города после захвата Каменца османскими войсками в 1672 году действительно была очень драматичной. Согласно современным описаниям, после капитуляции города турки превратили часть христианских храмов в мечети, а с церквей сбрасывали кресты и колокола.

Одно из летописных преданий прямо гласит, что в Каменце турки сбрасывали и разбивали колокола, а часть из них взял Петр Дорошенко. Именно поэтому в более поздних рассказах могли смешаться несколько разных событий: уничтожение церковных колоколов после османского захвата, использование металла для военных нужд и более поздние изъятия колоколов во время войн.

Каменец веками находился в зоне военных конфликтов, поэтому здесь одновременно развивались церковное строительство, колокольное дело, фортификация и производство оружия. В мирное время бронза превращалась в колокол, призывавший людей в храм. Когда же городу угрожала война, тот же металл мог стать ресурсом для обороны.

История о "колоколах, переплавленных на пушки" имеет реальную историческую основу, но ее не стоит упрощать до утверждения, что в Каменце исчезли абсолютно все колокола.