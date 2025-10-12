Название действительно связано с лошадьми, однако есть не одна легенда. Откуда происходит название города Конотоп – расскажет 24 Канал со ссылкой на БУР.

Откуда происходит название Конотопа?

Из названия становится понятно, что речь идет о лошадях, не так ли? И, видимо, о том, что то ли кто-то топил лошадей, или они топились. Так вот, есть две легенды.

Дело в том, что Конотоп расположен на берегу реки Езуч и в давние времена эта местность была болотистой и иногда просто непроходимой. Точный год основания Конотопа неизвестен, но вот есть предположение, что поселение существовало там еще во времена Руси. И вот в XII веке, в 1239 году, монголы начали нашествие. Однако те, что шли через современный Конотоп дальше не пошли, потому что якобы много лошадей утонуло в болотах той местности.

И название Конотоп уже появляется на картах Гийома де Боплана в середине XVII века, и все же есть еще одна легенда. Она говорит, что в XVIII веке российская императрица Екатерина II наведалась на украинские земли, и когда ехала через Конотоп, то утонули ее лошади.



Такой вид когда-то имел Конотоп / Фото Сумского исторического портала

В ХХ веке было другое название

Как говорится на сайте Херсонской областной универсальной научной библиотеки, в 1928 году появился первый украинский атлас, составленный по нормам Харьковского правописания, который сейчас больше известен как скрипниковка.

По этому атласу, например, Азовское море было Озовским, Луганск и Луцк – Луганским и Луцким. А вот город Конотоп имел название Конотип.

