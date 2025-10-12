Назва справді пов'язана з конями, проте є не одна легенда. Звідки походить назва міста Конотоп – розповість 24 Канал з посиланням на БУР.

Звідки походить назва Конотопа?

З назви стає зрозуміло, що йдеться про коней, чи не так? І, мабуть, про те, що чи то хтось топив коней, чи вони топилися. Так от, є дві легенди.

Річ у тім, що Конотоп розташований на березі річки Єзуч і в давніші часи ця місцевість була болотистою та іноді просто непрохідною. Точний рік заснування Конотопа невідомий, але от є припущення, що поселення існувало там ще в часи Русі. І ось в ХІІ столітті, в 1239 році, монголи почали навалу. Однак ті, що йшли через сучасний Конотоп далі не пішли, бо нібито багато коней потонуло у болотах тієї місцевості.

І назва Конотоп уже з'являється на картах Гійома де Боплана у середині XVII століття, та все ж є ще одна легенда. Вона каже, що у XVIII столітті російська імператриця Єкатєріна ІІ навідалася на українські землі, та коли їхала через Конотоп, то втонули її коні.



Такий вигляд колись мав Конотоп / Фото Сумського історичного порталу

У ХХ столітті була інша назва

Як йдеться на сайті Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки, у 1928 році з'явився перший український атлас, укладений за нормами Харківського правопису, який зараз більше відомий як скрипниківка.

За цим атласом, наприклад, Азовське море було Озівським, Луганськ і Луцьк – Луганським і Луцьким. А ось місто Конотоп мало назву Конотіп.

