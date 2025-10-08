Існує щонайменше 3 версії походження назви міста, однак одна з них радше є легендою. Більше про походження назви Харкова розповість 24 Канал з посиланням на "Ґвара Медіа".

Звідки походить назва Харкова?

Одна з популярних теорій про походження назви міста говорить про те, що Харків є трансформованою назвою міста Шарукань, або ж Харукань – столиці половців. Воно було розташоване в районі Чугуєва за близько 20 кілометрів від сучасного Харкова.

У 1111 році Шарукань захопив князь Русі Володимир Мономах.

Друга версія каже про те, що назва міста походить від річки Харків, однак саму назву річки теж пов'язують з половецькою столицею. Тому так чи інакше найбільш ймовірним є половецьке походження назви.



Річка Харків / Фото Wikipedia

Є ще одна популярна версія і вона вже має козацьке походження, адже офіційно місто Харків було засноване у 1654 році. Відповідно до цієї версії, місто назвали на честь Харька. За одними легендами, це був козак, який привів перших поселенців на територію Дикого поля і на його честь і назвали місто. Інша ж версія каже, що Харько, він же Харитон, був пасічником, який заснував хутір, на якому приймав людей на працю. З хутора розрісся Харків.

Харків – місто-герой України

Харків – один з українських обласних центрів, який розташований неподалік українсько-російського кордону, тому 24 лютого 2022 року став однією з цілей російських військ. На початку повномасштабної війни Харків зазнав чимало ракетних та артилерійських ударів, особливо постраждав район Північна Салтівка. Однак далі околиць міста ворожа армія не зайшла, а Сили оборони вибили росіян з-під Харкова.

6 березня 2022 року в Україні була впроваджена спеціальна відзнака місто-герой України. Відповідно до указу президента Володимира Зеленського, цей статус отримали тоді одразу 6 міст, серед яких був Харків.

