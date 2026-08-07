В Православной церкви Украины пояснили, что после крещения Руси-Украины окончательно сформировалась Киевская митрополия. В то же время история христианства на украинских землях началась гораздо раньше.

Кто первым принял христианство на Руси

В ПЦУ напомнили, что Владимир Великий стал "крестным отцом" Руси-Украины, но за несколько десятилетий до него, в 955 году, крещение приняла его бабушка – княгиня Ольга.

По ее приказу в еще языческом Киевском государстве начали строить храмы, а сама она активно распространяла христианское учение среди народа.

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"Крещение княгини Ольги" / Картина Ивана Акимова

Впрочем, и княгиня Ольга не была первой христианкой среди киевских правителей. Еще в IX веке христианство принял князь Аскольд. За свою веру он погиб и считается одним из первых киевских мучеников.

Обратите внимание! Историки до сих пор спорят о крещении князя Аскольда. Византийские источники упоминают об обращении "русов" в христианство после похода на Константинополь в 860 году, и часть исследователей связывает это событие именно с Аскольдом. Однако прямых источников, которые бы бесспорно подтверждали его личное крещение, не сохранилось.

Также в ПЦУ отметили, что в IX веке в Закарпатье проповедовали святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Во время путешествия в Херсонес в 861 году святой Кирилл видел Псалтирь и Евангелие, написанные "русскими буквами".

В Православной церкви Украины подчеркнули, что христианство было распространено в Киевском государстве задолго до 988 года. В то же время именно Крещение Руси-Украины стало завершением длительного процесса утверждения Церкви среди предков украинцев и положило начало новому этапу ее развития.