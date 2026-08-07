У Православній церкві України пояснили, що після Хрещення Русі-України остаточно сформувалася Київська митрополія. Водночас історія християнства на українських землях почалася набагато раніше.

Хто першим прийняв християнство на Русі

У ПЦУ нагадали, що князь Володимир Великий став "хрещеним батьком" Русі-України, але за кілька десятиліть до нього, у 955 році, хрещення прийняла його бабуся – княгиня Ольга.

За її наказом у ще язичницькій Київській державі почали будувати храми, а сама вона активно поширювала християнське вчення серед народу.

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"Хрещення княгині Ольги" / Картина Івана Акімова

Втім, і княгиня Ольга не була першою християнкою серед київських правителів. Ще у IX столітті християнство прийняв князь Аскольд. За свою віру він загинув і вважається одним із перших київських мучеників.

Зверніть увагу! Історики й досі дискутують щодо хрещення князя Аскольда. Візантійські джерела згадують про навернення "русів" до християнства після походу на Константинополь у 860 році, і частина дослідників пов'язує цю подію саме з Аскольдом. Однак прямих джерел, які б беззаперечно підтверджували його особисте хрещення, не збереглося.

Також у ПЦУ зазначили, що в IX столітті на Закарпатті проповідували святі рівноапостольні Кирило і Мефодій. Під час подорожі до Херсонеса у 861 році святий Кирило бачив Псалтир і Євангеліє, написані "руськими письменами".

У Православній церкві України наголосили, що християнство було поширене в Київській державі задовго до 988 року. Водночас саме Хрещення Русі-України стало завершенням тривалого процесу утвердження Церкви серед предків українців і започаткувало новий етап її розвитку.