Какие игрушки хотела иметь каждый ребенок и в чем их особенность, рассказывают на сайте Parade.

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В 1980-е были популярны роботы-трансформеры, куклы Барби и другие игрушки

Одними из самых популярных игрушек в те времена считались фигурки трансформеров, которые могли превращаться из роботов в автомобили, самолеты и другие объекты. Дело в том, что в 1980–1990-х на телеэкранах шел известный сериал о роботах-трансформерах, а это повлияло на спрос на соответствующие игрушки.

Не меньшей популярностью пользовались фигурки Teenage Mutant Ninja Turtles, созданные по мотивам комиксов.

Кто бы мог подумать, что сочетание комедии, культуры пиццы и имен итальянских художников эпохи Возрождения окажет такое длительное влияние на поколение детей?

– рассказывает Оушенна Колган, автор контента и видеопродюсер.

В то же время особую любовь завоевали куклы Барби, которые в начале 80-х годов существовали уже несколько десятилетий, но до сих пор оставались актуальными. В результате одной из самых популярных кукол Барби десятилетия стала "Peaches 'N Cream". Она отличалась роскошным персиково-кремовым шифоновым платьем.



Так выглядела Барби / Фото Reditt

Что касается кукол, то известными также были Cabbage Patch Kids, то есть "Дети с капустной грядки". У них даже были документы на усыновление. Кстати, найти их было не всегда легко, а потому накануне Рождества за них могли происходить даже драки в магазинах.

А кроме детей, такие игрушки, как LEGO, увлекли еще и взрослых. В 80-е конструкторы были очень популярны, особенно наборы на определенную тематику. Поэтому тогда было невозможно не думать именно о космической тематике. Именно она имела больше наборов, чем любая другая в течение десятилетия.



Семья собирает LEGO / Фото Getty Images