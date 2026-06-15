Які іграшки хотіла мати кожна дитина та в чому їхня особливість, розповідають на сайті Parade.

Читайте також Літній хіт із 3 інгредієнтів: як приготувати освіжаючий лимонний апероль-спритц

У 1980-ті були популярні роботи-трансформери, ляльки Барбі та інші іграшки

Одними із найпопулярніших іграшок у ті часи вважалися фігурки трансформерів, які могли перетворюватися з роботів на автомобілі, літаки та інші об'єкти. Річ у тім, що у 1980 – 1990-х на телеекранах був відомий серіал про роботів-трансформерів, а це вплинуло на попит на відповідні іграшки.

Не меншою популярністю користувалися фігурки Teenage Mutant Ninja Turtles, створені за мотивами коміксів.

Хто б міг подумати, що поєднання комедії, культури піци та імен італійських художників епохи Відродження матиме такий тривалий вплив на покоління дітей?,

– розповідає Оушенна Колган, авторка контенту та відеопродюсерка.

Водночас особливу любов здобули ляльки Барбі, які на початку 80-х років вже існували кілька десятиліть, але досі були значущими. Відтак однією із найпопулярнішою лялькою Барбі десятиліття стала "Peaches 'N Cream". Вона вирізнялася розкішним персиково-кремовим шифоновим платтям.



Такий вигляд мала Барбі / Фото Reditt

Щодо ляльок, то відомими також були Cabbage Patch Kids, тобто "Діти з капустяної грядки". Вони мали навіть документи на усиновлення. До речі, знайти їх було не завжди легко, а тому напередодні Різдва за них могли відбуватися навіть бійки в магазинах.

А крім дітей, такі іграшки як LEGO захопили ще й і дорослих. У 80-ті конструктори були дуже популярними, особливо набори на певну тематику. Відтак тоді було неможливо не думати саме про космічну тему. Саме вона мала більше наборів, ніж будь-яка інша протягом десятиліття.



Сім'я складає LEGO / Фото Getty Images