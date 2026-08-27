Многие люди при вычислениях допускают ошибки из-за игнорирования базовых школьных правил о порядке выполнения математических операций. О том, как правильно решить эту задачу, пишет Blikk.

Почему ответ 10 неверный

Ошибка возникает из-за привычки выполнять все действия слева направо. В таком случае сначала отнимают 25 от 50, получая 25. Затем 25 делят на 5, а результат умножают на 2. Так и получается 10.

Однако в математике действует четкий порядок выполнения операций. Умножение и деление имеют более высокий приоритет, чем сложение и вычитание. При этом умножение и деление имеют одинаковую силу, поэтому их выполняют слева направо.

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В математике важно соблюдать порядок выполнения операций / Фото Unsplash

Как правильно решить пример

В выражении 50 − 25 ÷ 5 × 2 сначала нужно выполнить деление, а затем умножение:

25 ÷ 5 = 5;

5 × 2 = 10;

50 − 10 = 40.

Итак, правильный ответ – 40. При таких вычислениях важно помнить, что сначала выполняются действия в скобках, затем степени и корни, далее умножение и деление, а уже после этого – сложение и вычитание.

Именно соблюдение этого порядка помогает избежать ошибок даже в простых примерах.