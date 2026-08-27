Значна кількість людей під час обчислення припускається помилки через ігнорування базових шкільних правил щодо черговості виконання математичних операцій. Про те, як правильно розв'язати цю задачу, пише Blikk.

Чому відповідь 10 неправильна

Помилка виникає через звичку виконувати всі дії зліва направо. У такому разі спочатку віднімають 25 від 50, отримуючи 25. Потім 25 ділять на 5, а результат множать на 2. Так і виходить 10.

Однак у математиці діє чіткий порядок виконання операцій. Множення та ділення мають вищий пріоритет за додавання і віднімання. При цьому множення і ділення мають однакову силу, тому їх виконують зліва направо.

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В математиці важливо дотримуватися порядку виконання операцій / Фото Unsplash

Як правильно розв'язати приклад

У виразі 50 − 25 ÷ 5 × 2 спочатку потрібно виконати ділення, а потім множення:

25 ÷ 5 = 5;

5 × 2 = 10;

50 − 10 = 40.

Отже, правильна відповідь – 40. Під час таких обчислень важливо пам'ятати, що спочатку виконують дії в дужках, потім степені та корені, далі множення і ділення, а вже після цього – додавання та віднімання.

Саме дотримання цього порядку допомагає уникнути помилок навіть у простих прикладах.