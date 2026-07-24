В новом проекте "Не из книг" 24 Канал совместно с сотрудниками музеев и биографами будет делиться с вами малоизвестными фактами об украинских писателях и художниках. На этот раз вместе с командой Музея Михаила Коцюбинского в Виннице мы поделимся несколькими фактами из жизни автора "Intermezzo", которые помогут вам лучше узнать его!

На украинском заговорил во время бреда

Повседневным языком общения в семье Коцюбинского был русский. Украинский же он слышал от деревенской бабушки Химы, которая нянчила маленького Михаила. Она же рассказывала ему волшебные народные сказки. Известен случай, когда будущий писатель заговорил на украинском во время бреда. И это не на шутку удивило его родных. Мальчик, узнав об этом, еще больше заинтересовался украинским языком.

Уже в 9 – 10 лет, как я помню, я сочинял украинские песни по образцу народных,

– вспоминает Коцюбинский.



Михаил Коцюбинский заговорил на украинском языке во время бреда / Фото из Википедии

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Отметим, что Михаил Коцюбинский не получил высшего образования. Впрочем, он был чрезвычайно образованным человеком. Он знал 9 языков. 3 славянских – украинский, польский и русский, 3 романских – итальянский, французский и румынский, а также 3 восточных – татарский, турецкий и цыганский.

В то же время в музее подчеркнули, что Михаил Коцюбинский все свои произведения писал на украинском языке, хотя на русском они стоили дороже. При этом он не раз сожалел, что переводы его произведений стоят втрое дороже, чем оригиналы. Несмотря на это, писатель не отступал от своих принципов. Более того, он осуждал тех, кто "предавал родной язык" ради выгоды.

Он не только писал, но и организовывал литературно-художественные собрания в своем доме – "литературные понедельники". Со временем они превратились в "литературные субботы Михаила Коцюбинского". И стали настоящей школой для одаренной молодежи того времени.

Но и это еще не все. Михаил Коцюбинский в течение нескольких лет работал частным учителем. Делал он это, хотя и не имел права на педагогическую деятельность, ведь не обладал соответствующим образованием. Лишь в 1891 году он сдал экстерном экзамены в Винницком реальном училище, что позволило ему получить звание народного учителя.

Это интересно! Михаила Коцюбинского охотно приглашали для обучения детей. А все потому, что у него была репутация способного педагога, а его ученики могли похвастаться высокими результатами.

Имел псевдоним и был неблагонадежным гражданином

Наличием псевдонима сложно кого-то удивить. Впрочем, следует знать, что свои произведения Михаил Коцюбинский также подписывал как Захар Козуб. Это имя, а также его варианты – Козуб Захарий, Коцюб. и Икс – он использовал в начале своего творческого пути. Под этими псевдонимами выходили его ранние публицистические, а также фольклористические работы в изданиях Львова.

Не стоит забывать о временах, в которые жил Михаил Коцюбинский. Он всегда находился под надзором жандармерии. А все потому, что из-за общественной деятельности и связей с украинским национальным движением царская власть считала его "неблагонадежным". За писателем велась постоянная слежка. А чтобы путешествовать из города в город, ему приходилось получать от властей специальное разрешение.

В его честь назвали гвоздику

Как мы уже рассказывали ранее, Михаил Коцюбинский любил путешествовать. Собственно, он взял за привычку привозить из дальних краев семена интересных растений, которые ему понравились. Так, с острова Капри в Украину попал новый сорт гвоздики, который сейчас известен широкой публике как "гвоздика Коцюбинского".

Кроме того, стоит помнить, что Михаил Коцюбинский был не просто любителем природы. Писатель буквально создавал ее вокруг себя, отмечают сотрудники музея. Так, на территории его усадьбы в Виннице можно увидеть растения и деревья, связанные с семьей автора "Теней забытых предков".

Здесь до сих пор растут липы, которым около 300 лет, и груши-глеки, посаженные еще его дедом Максимом Абазой. Также здесь можно увидеть растения, которые Коцюбинский привозил из своих путешествий. Среди них – тамариск и магнолия падуболистная из Крыма. Любимицей писателя и изюминкой усадьбы стала итальянская агава.

На этом тема растений не заканчивается. Михаила Коцюбинского также называют "Поклонником солнца" и "Подсолнухом". Так, на одной из вечеринок его назвали подсолнухом, на что писатель с радостью откликнулся:

– Да, я – подсолнух. Люблю солнечный воздух и, как подсолнух, тянусь к солнцу.



Михаила Коцюбинского называли "Подсолнухом" / Фото издательства "Прометей"

В заключение расскажем о том, что Михаил Коцюбинский был филоксеристом. С 1892 по 1896 годы он работал в составе Одесской филоксерной комиссии. Ее главная задача – борьба с опасным вредителем винограда, который назывался филоксерой. Сама работа была сезонной, а проводилась она в основном в Одессе, Бессарабии и Крыму. Сотрудники музея отмечают, что этот период существенно повлиял на физическое здоровье, а также на моральное состояние Михаила Коцюбинского.

А какой из фактов о Михаиле Коцюбинском удивил вас больше всего?