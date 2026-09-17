Речь идет о набережной Днепра. О том, как она появилась, рассказывает Dnipro.media.

Какой была набережная в Днепре более ста лет назад

Сегодня трудно представить, что эта территория когда-то совсем не напоминала благоустроенную городскую набережную. В начале XX века вдоль реки работали лесопилки, мельницы и склады, а между ними стояли единичные дома.

Из-за хаотичной застройки добраться до воды было непросто. Один из самых удобных проходов пролегал через Иорданскую улицу (сегодня это улица Михаила Коцюбинского), где расположен съезд на Центральный мост.

Набережная Днепра в начале XX века / Фото Dnipro.media

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В начале XX века здесь также работали платные закрытые купальни для состоятельных горожан. Их обустраивали на сваях в 20 метрах от берега, а попасть в них можно было по небольшим деревянным мостикам.

Когда начали строить набережную в Днепре

Строительство набережной началось в 1934 году. До начала Второй мировой войны успели построить лишь несколько железобетонных участков с лестницами к воде.

Война и послевоенная разруха приостановили работы. К масштабному благоустройству береговой линии вернулись уже в 1960-х годах.

Над проектом работали инженер Борис Мильман и архитектор Владимир Зуев. Набережную постепенно продлевали в направлении речного порта и парка имени Шевченко.

Строительство набережной в Днепре / Фото Dnipro.media

В 1950–1970-х годах береговую линию укрепляли, расширяли пешеходные зоны и формировали современный облик набережной.

Изначально ее не рассматривали как рекреационное пространство. Однако постепенно территория превратилась в одно из популярных мест отдыха горожан.

Особенностью стало и озеленение. Деревья высаживали на слоистой основе из шлака и металла, поверх которой находился лишь тонкий слой чернозема.

Как выглядит набережная сегодня

Современная набережная Днепра имеет длину 23 километра. Исторически ее делят на три основные части: Заводскую, Сичеславскую и набережную Победы.

Они проходят через разные районы города и соединяют жилые кварталы, транспортные маршруты и рекреационные зоны.

Современный вид набережной в Днепре / Фото Dnipro.media

В 1997 году напротив парка имени Шевченко установили памятник строителям набережной.