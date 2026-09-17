Мовиться про набережну Дніпра. Про те, як вона виникла, розповідає Dnipro.media.

Якою була набережна у Дніпрі понад сто років тому

Сьогодні важко уявити, що ця територія колись зовсім не нагадувала облаштовану міську набережну. На початку XX століття вздовж річки працювали лісопилки, млини та склади, а між ними стояли поодинокі будинки.

Через хаотичну забудову дістатися до води було непросто. Один із найзручніших проходів пролягав через Йорданську вулицю (нині це вулиця Михайла Коцюбинського), де розташований виїзд на Центральний міст.

Набережна Дніпра на початку XX століття / Фото Dnipro.media

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На початку XX століття тут також працювали платні закриті купальні для заможних містян. Їх облаштовували на сваях за 20 метрів від берега, а потрапити до них можна було невеликими дерев'яними містками.

Коли почали будувати набережну у Дніпрі

Будівництво набережної розпочалося у 1934 році. До початку Другої світової війни встигли спорудити лише кілька залізобетонних ділянок зі сходами до води.

Війна та повоєнна розруха призупинили роботи. До масштабного облаштування берегової лінії повернулися вже у 1960-х роках.

Над проєктом працювали інженер Борис Мільман та архітектор Володимир Зуєв. Набережну поступово продовжували в напрямку річкового порту та парку імені Шевченка.

Будівництво набережної у Дніпрі / Фото Dnipro.media

У 1950 – 1970-х роках берегову лінію укріплювали, розширювали пішохідні зони та формували сучасний вигляд набережної.

Спочатку її не розглядали як рекреаційний простір. Однак поступово територія перетворилася на одне з популярних місць відпочинку містян.

Особливістю стало й озеленення. Дерева висаджували на шаруватій основі зі шлаку та металу, поверх якої був лише тонкий шар чорнозему.

Як набережна виглядає сьогодні

Сучасна набережна Дніпра має довжину 23 кілометри. Історично її поділяють на три основні частини: Заводську, Січеславську та набережну Перемоги.

Вони проходять через різні райони міста та поєднують житлові квартали, транспортні маршрути й рекреаційні зони.

Сучасний вигляд набережної у Дніпрі / Фото Dnipro.media

У 1997 році навпроти парку імені Шевченка встановили пам'ятник будівельникам набережної.