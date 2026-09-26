Одни предполагали, что рука могла быть деформирована после ранения, другие связывали эту позу с состоянием здоровья Наполеона. О том, почему на многих портретах Наполеона Бонапарта изображали с одной рукой, скрытой под жилетом, рассказывает History Extra.

Почему Наполеон скрывал руку на картинах?

Версия о том, что Наполеон скрывал деформированную руку после боевого ранения, не имеет доказательств. Существовало также предположение, что он прижимал руку к животу, пытаясь облегчить хроническую боль. Эту версию связывали с тем, что в 1821 году Наполеон умер от рака желудка.

"Наполеон пересекает Альпы" / Картина Пола Делароша

Однако причина знаменитой позы была иной. В портретной живописи XVIII–XIX веков поза с рукой, спрятанной под жилетом, была довольно распространенной. Она считалась символом государственного достоинства и сдержанности.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Согласно книге об этикете 1737 года "Основы изысканного поведения" Франсуа Нивелона, такая поза символизировала "мужественную смелость, смягченную скромностью". Вероятно, ее корни уходят еще в Древнюю Грецию. Оратор Эсхин отмечал, что говорить, держа руку под плащом, было признаком скромности.

Среди известных людей, которых изображали в подобной позе, были Джордж Вашингтон и Вольфганг Амадей Моцарт.

Джордж Вашингтон прячет руку под жилетом / Картина Чарльза Пила

Есть и вполне практическое объяснение популярности такого приема. Руки чрезвычайно сложно реалистично изобразить на портрете, поэтому сокрытие одной из них могло облегчать работу художника.

Как этот образ Наполеона закрепился в массовой культуре

Французский император хорошо понимал значение собственного публичного образа. Во время коронации 1804 года он сам надел на себя корону, демонстрируя, что его власть была завоевана благодаря собственным заслугам.

Впрочем, знаменитой эта поза стала не потому, что Наполеон лично ее выбрал. Он даже не позировал для своего самого известного портрета – картины Жака-Луи Давида 1812 года "Император Наполеон I в своем кабинете".

"Император Наполеон I в своем кабинете" / Картина Жака-Луи Давида

По сообщениям, когда император увидел работу, он сказал художнику: "Вы поняли меня, мой дорогой Давид". Именно после этого образ Наполеона с рукой, спрятанной под жилетом, еще прочнее закрепился в массовой культуре.

Подобная поза оставалась популярной в портретном искусстве еще долго после того, как Наполеон оказался в изгнании на острове Святой Елены.