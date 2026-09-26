Одні припускали, що рука могла бути деформована після поранення, інші пов'язували позу зі станом здоров'я Наполеона. Про те, чому на багатьох портретах Наполеона Бонапарта зображали з однією рукою, яка була прихована під жилетом, розповідає History Extra.

Чому Наполеон ховав руку на картинах?

Версія про те, що Наполеон приховував деформовану руку після бойового поранення, не має доказів. Існувало також припущення, що він притискав руку до живота, намагаючись полегшити хронічний біль. Цю версію пов'язували з тим, що у 1821 році Наполеон помер від раку шлунка.

"Наполеон перетинає Альпи" / Картина Пола Делароша

Однак причина знаменитої пози була іншою. У портретному живописі XVIII – XIX століть поза з рукою, захованою під жилетом, була досить поширеною. Вона вважалася символом державницької гідності та стриманості.

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Згідно з книгою про етикет 1737 року "Основи вишуканої поведінки" Франсуа Нівелона, така поза символізувала "мужню сміливість, пом'якшену скромністю". Імовірно, її коріння сягає ще Стародавньої Греції. Оратор Есхін зазначав, що говорити, тримаючи руку під плащем, було ознакою скромності.

Серед відомих людей, яких зображували в подібній позі, були Джордж Вашингтон і Вольфганг Амадей Моцарт.

Джордж Вашингтон ховає руку під жилетом / Картина Чарльза Піла

Є й цілком практичне пояснення популярності такого прийому. Руки надзвичайно складно реалістично зобразити на портреті, тому приховування однієї з них могло полегшувати роботу художника.

Як цей образ Наполеона закріпився у масовій культурі

Французький імператор добре розумів значення власного публічного образу. Під час коронації 1804 року він сам надягнув на себе корону, демонструючи, що його влада була здобута завдяки власним заслугам.

Втім, знаменитою ця поза стала не тому, що Наполеон особисто її обрав. Він навіть не позував для свого найвідомішого портрета – картини Жака-Луї Давіда 1812 року "Імператор Наполеон I у своєму кабінеті".

"Імператор Наполеон I у своєму кабінеті" / Картина Жака-Луї Давіда

За повідомленнями, коли імператор побачив роботу, він сказав художнику: "Ви зрозуміли мене, мій дорогий Давід". Саме після цього образ Наполеона з рукою, захованою під жилетом, ще міцніше закріпився у масовій культурі.

Подібна поза залишалася популярною в портретному мистецтві ще довго після того, як Наполеон опинився у вигнанні на острові Святої Єлени.