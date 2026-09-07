В компании сделали ставку на необычную конструкцию и максимальный комфорт, а само название модели уже намекает на ее основную идею, пишет 24 Канал.

Что особенного в новых кроссовках Nike?

Nike 24.7 выглядят несколько сдержаннее, чем типичные беговые модели бренда. Производитель позиционирует их как обувь для восстановления, прогулок и повседневных дел, когда ногам нужен комфорт после активного дня.

Внутри использована многослойная пенная подошва. Она должна обеспечивать мягкую, упругую амортизацию и создавать ощущение ходьбы по облаку. При этом подошва получила специальные элементы, которые помогают поглощать ударную нагрузку во время ходьбы.

Еще одна деталь, на которую делает ставку Nike, – это внутренняя часть обуви. Она выполнена без швов и имеет мягкую трикотажную подкладку, чтобы нога чувствовала себя комфортнее в течение длительного времени.

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Их даже не обязательно завязывать

Одна из самых интересных особенностей Nike 24.7 – это конструкция slip-on. Кроссовки можно надевать без помощи рук, что особенно удобно после тренировки, когда не хочется наклоняться и возиться со шнурками.

Но модель не выглядит как классические домашние тапочки. В верхней части использованы натуральная и синтетическая кожа, поэтому кроссовки имеют более аккуратный вид и могут вписываться в повседневный образ.

Высокая боковая часть конструкции дополнительно обхватывает стопу, а пенопластовая подошва имеет специальные вставки для амортизации. В результате Nike постаралась совместить ощущение домашнего комфорта с внешним видом полноценной городской обуви.

Почему их создали?

Интересно, что Nike не называет 24.7 обычными беговыми кроссовками. Основная идея модели связана именно с восстановлением и комфортом после активности. Бренд предлагает надевать их до и после тренировок, соревнований и других физических нагрузок.

То есть после того, как человек провел несколько часов в спортивной обуви, он может переобуться в более мягкую пару, которая не создает такой нагрузки на стопы.

Покупатели уже называют модель удобной для повседневного использования. Отзывы на сайте Nike свидетельствуют о том, что пользователи особенно отмечают амортизацию и комфорт во время длительной ходьбы.

На европейском сайте Nike модель сейчас продается за 139,99 евро. При этом название Nike 24.7 не означает, что бренд советует буквально не снимать обувь круглосуточно. Речь идет скорее об идее кроссовок, которые можно носить в течение всего дня, переходя от тренировок и прогулок к повседневным делам.