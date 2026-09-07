У компанії зробили ставку на незвичну конструкцію та максимальний комфорт, а сама назва моделі вже натякає на її головну ідею, пише 24 Канал.

Що особливого у нових кросівках Nike?

Nike 24.7 виглядають дещо стриманіше за типові бігові моделі бренду. Виробник позиціює їх як взуття для відновлення, прогулянок і повсякденних справ, коли ногам потрібен комфорт після активного дня.

Всередині використали багатошарову пінну підошву. Вона має забезпечувати м’яку, пружну амортизацію та створювати відчуття ходіння по хмарі. При цьому підошва отримала спеціальні елементи, які допомагають поглинати ударне навантаження під час ходьби.

Ще одна деталь, на яку робить ставку Nike, це внутрішня частина взуття. Вона виконана без швів і має м'яку трикотажну підкладку, щоб нога почувалася комфортніше протягом тривалого часу.

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Їх навіть не обов'язково зав'язувати

Одна з найцікавіших особливостей Nike 24.7 це конструкція slip-on. Кросівки можна взувати без використання рук, що особливо зручно після тренування, коли не хочеться нахилятися та возитися зі шнурками.

Але модель не виглядає як класичні домашні капці. У верхній частині використали натуральну та синтетичну шкіру, тому кросівки мають більш акуратний вигляд і можуть вписуватися у повсякденний образ.

Висока бокова частина конструкції додатково охоплює стопу, а пінна підошва має спеціальні вставки для амортизації. У результаті Nike намагалася поєднати відчуття домашнього комфорту з виглядом повноцінного міського взуття.

Для чого їх створили?

Цікаво, що Nike не називає 24.7 звичайними біговими кросівками. Основна ідея моделі пов'язана саме з відновленням та комфортом після активності. Бренд пропонує взувати їх до і після тренувань, змагань та інших фізичних навантажень.

Тобто після того, як людина провела кілька годин у спортивному взутті, вона може перейти на м'якшу пару, яка не створює такого навантаження на стопи.

Покупці вже називають модель зручною для щоденного використання. Відгуки на сайті Nike свідчать, що користувачі особливо відзначають амортизацію та комфорт під час тривалої ходьби.

На європейському сайті Nike модель зараз продається за 139,99 євро. При цьому назва Nike 24.7 не означає, що бренд радить буквально не знімати взуття цілодобово. Йдеться радше про ідею кросівок, які можна носити протягом усього дня, переходячи від тренувань і прогулянок до звичайних справ.