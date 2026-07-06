Личный жизненный опыт почему-то повлиял на его творчество, в том числе и на единственное крупное произведение писателя – "Короли и капуста". В издательстве #книголав рассказали, какие идеи О. Генри заложил в этот роман.

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Чем увлекает О. Генри?

О. Генри не нуждался в масштабных событиях, чтобы увлечь читателя. Он умел превращать обычные вещи – фотографии, ботинки или граммофоны – в важные детали, которые обретают истинное значение лишь в конце истории.

О. Генри / Архивное фото

Роман начинается с события, похожего на финал: президент якобы покончил с собой, сбежав с государственной казной. Но далее автор постепенно показывает, что все было не так просто. По мере развития сюжета раскрываются новые обстоятельства, из-за которых читатель начинает по-другому смотреть на уже знакомые события.

Именно поэтому неожиданный финал в произведении – это не просто эффектный сюжетный ход. О. Генри показывает, что жизнь всегда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Писатель как бы призывает внимательнее относиться к деталям, ведь именно они часто меняют все.

Что известно о сюжете "Королей и капусты"?

Повесть, написанная под впечатлением от нескольких месяцев, которые О. Генри провел в Центральной Америке. Она переносит читателей в вымышленную республику Анчурия. Эта страна представляет собой сонное "банановое" побережье, где за обманчивой тропической вялостью бушует настоящая драма власти, финансов и человеческих страстей.

Жители Анчурии – авантюристы, мошенники, мечтатели и изгнанники. Среди них – "банановый король" Гудвин, оперная певица с непростым прошлым, консул Гедди, фотографы Кио и Кленси и обедневший джентльмен Блайт, которого называют Вельзевулом.

"Короли и капуста" / Фото #книголав

О. Генри не делит своих персонажей на хороших и плохих. Мошенник может оказаться честным человеком, а уважаемый господин – мелочным. Именно поэтому герои постоянно удивляют читателя своими поступками.

Часто мы оцениваем людей по первому впечатлению, хотя оно бывает обманчивым. Благие намерения не всегда приводят к хорошим последствиям, а человек с плохой репутацией иногда совершает правильный поступок.

В романе также хватает подобных моментов. Вельзевул неожиданно отказывается от шантажа, а консул Этвуд разбрасывает на дорогах репейники, чтобы люди покупали обувь. Такие поступки разрушают ожидания читателя и показывают, что человеческий характер гораздо сложнее, чем кажется.

Какую роль играет юмор в произведении О. Генри?

Юмор О. Генри легкий, но в то же время очень меткий. Он высмеивает высокомерие чиновников, бюрократов и имперские порядки, но делает это без уничижительной злобы.

Именно в "Королях и капусте" впервые появилось выражение "банановая республика", которое впоследствии стало известным во всем мире. С помощью юмора писатель показывает абсурдность власти, неравенства и политического устройства гораздо убедительнее, чем многие серьезные труды.

Название романа также имеет символическое значение. Оно происходит из произведения Льюиса Кэрролла, где рядом упоминаются совершенно разные вещи – от кораблей и ботинок до капусты и королей. Точно так же и О. Генри показывает, что важное и обыденное в жизни нередко соседствуют друг с другом.

Украинское издание "Королей и капусты" также содержит две самые известные новеллы писателя – "Последний листок" и "Дары волхвов". Они еще раз напоминают, что люди способны приятно удивлять даже в самых сложных жизненных обстоятельствах.

В конце концов, главная мысль О. Генри остается актуальной и сегодня: не стоит спешить с выводами о людях. За внешним обликом может скрываться совсем другой человек.