Власний життєвий досвід багато в чому вплинув на його творчість, зокрема й на єдиний великий твір письменника – "Королі і капуста". У видавництві #книголав розповіли, які ідеї О. Генрі заклав у цей роман.

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Чим захоплює О. Генрі?

О. Генрі не потребував масштабних подій, щоб захопити читача. Він умів перетворювати звичайні речі – фотографії, черевики чи грамофони – на важливі деталі, які набувають справжнього значення лише наприкінці історії.

О. Генрі / Архівне фото

Роман починається з події, яка схожа на фінал: президент нібито наклав на себе руки, втікши з державною скарбницею. Але далі автор поступово показує, що все було не так просто. У міру розвитку сюжету відкриваються нові обставини, через які читач починає інакше дивитися на вже знайомі події.

Саме тому несподіваний фінал у творі – це не просто ефектний сюжетний хід. О. Генрі показує, що життя завжди складніше, ніж здається на перший погляд. Письменник ніби закликає уважніше ставитися до деталей, адже саме вони часто змінюють усе.

Що відомо про сюжет "Королів і капусти"?

Повість, створена під враженням від кількох місяців, які О. Генрі провів у Центральній Америці. Вона переносить читачів до вигаданої республіки Анчурія. Ця країна являє собою сонне "бананове" узбережжя, де за оманливою тропічною млявістю вирує справжня драма влади, фінансів і людських пристрастей.

Мешканці Анчурії – авантюристи, шахраї, мрійники та вигнанці. Серед них – "банановий король" Ґудвін, оперна співачка з непростим минулим, консул Ґедді, фотографи Кіо та Кленсі й збіднілий джентльмен Блайт, якого називають Вельзевулом.

"Королі і капуста" / Фото #книголав

О. Генрі не ділить своїх персонажів на хороших і поганих. Шахрай може виявитися чесною людиною, а поважний добродій – дріб'язковим. Саме тому герої постійно дивують читача своїми вчинками.

Часто ми оцінюємо людей за першим враженням, хоча воно буває оманливим. Добрі наміри не завжди призводять до хороших наслідків, а людина з поганою репутацією іноді робить правильний вчинок.

У романі також вистачає подібних моментів. Вельзевул несподівано відмовляється від шантажу, а консул Етвуд розкидає на дорогах реп'яхи, щоб люди купували взуття. Такі вчинки руйнують очікування читача й показують, що людський характер набагато складніший, ніж здається.

Яку роль відіграє гумор у творі О. Генрі?

Гумор О. Генрі легкий, але водночас дуже влучний. Він висміює пиху чиновників, бюрократів та імперські порядки, але робить це без нищівної злоби.

Саме в "Королях і капусті" вперше з'явився вислів "бананова республіка", який згодом став відомим у всьому світі. Через гумор письменник показує абсурдність влади, нерівності та політичних порядків значно переконливіше, ніж багато серйозних праць.

Назва роману теж має символічне значення. Вона походить із твору Льюїса Керрола, де поруч згадуються зовсім різні речі – від кораблів і черевиків до капусти й королів. Так само й О. Генрі показує, що важливе й буденне в житті нерідко стоять поруч.

Українське видання "Королів і Капусти" також містить дві найвідоміші новели письменника – "Останній листок" і "Дари волхвів". Вони ще раз нагадують, що люди здатні приємно дивувати навіть у найскладніших життєвих обставинах.

Зрештою, головна думка О. Генрі залишається актуальною й сьогодні: не варто поспішати з висновками про людей. За зовнішнім образом може ховатися зовсім інша людина.