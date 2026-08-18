Теперь исследователи пытаются выяснить, какой именно самолет лежит под землей и что с ним произошло. Самое интересное, что неподалеку уже находили часть крыла британского бомбардировщика – и теперь эти две находки могут оказаться связанными, пишет Smithsonian magazine.

На обломке нашли важную подсказку

Среди находок были остатки боеприпасов калибра .303 British – именно такие использовались в пулеметах британских самолетов Королевских ВВС во время Второй мировой войны. Но главная подсказка появилась после очистки одного из обломков.

На медной трубке специалисты заметили маркировку "T7". Поиск в британской технической документации показал, что это код определенного типа бесшовных медных трубок, которые использовались в системах подачи топлива, смазки и газов в самолетах.

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Еще более интересным оказался наконечник трубки. Он напоминает специальное соединение высокого давления, которое использовалось в британской авиации, в частности в системах двигателей Rolls-Royce Merlin. Именно такими двигателями оснащались известные британские самолеты – в частности, Lancaster, Spitfire и Hurricane.

В Музее береговой обороны в Свиноуйсьце, куда принесли находку, вспомнили еще о одной странной находке. Теперь исследователи проверяют еще одну версию.

В 2009 году рыбак вытащил из Балтийского моря недалеко от этого места кусок крыла бомбардировщика Avro Lancaster длиной около 5 метров. Расстояние между двумя местами находок – чуть больше километра. Поэтому сотрудники музея предполагают: обломок крыла из моря и новые детали из леса могут принадлежать одному и тому же самолету.

Если эта версия подтвердится, это может помочь установить, что произошло с конкретным экипажем в конце Второй мировой войны.

Что известно о самолете?

Avro Lancaster начали использовать в боевых операциях в 1942 году. Это был тяжелый четырехмоторный бомбардировщик, который мог развивать скорость до примерно 450 километров в час.

За время войны было изготовлено 7377 таких самолетов. Большинство из них использовалось для ночных бомбардировок немецких городов, а также для специальных операций – в частности, атак на гидроэлектростанции и немецкий линкор.

Однако исследователи пока не утверждают, что найденные обломки точно принадлежат "Ланкастеру". Для этого необходимо провести профессиональное обследование места и найти больше деталей.

Под землей могут находиться останки экипажа

Место находки уже оградили, а соответствующие службы уведомили о возможном военном захоронении. Специалисты не исключают, что под землей могут оставаться останки членов экипажа.

Поэтому случайная находка мужчины, который просто отправился в лес за ягодами, может превратиться в серьезное историческое исследование. Если обломки действительно принадлежат одному самолету, это может помочь восстановить историю его последнего полета и людей, находившихся на борту.