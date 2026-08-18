Тепер дослідники намагаються з'ясувати, який саме літак лежить під землею і що з ним сталося. Найцікавіше те, що неподалік уже знаходили частину крила британського бомбардувальника – і тепер ці дві знахідки можуть виявитися пов'язаними, пише Smithsonian magazine.

На уламку знайшли важливу підказку

Серед знахідок були залишки боєприпасів .303 British – саме такі використовували у кулеметах британських літаків Королівських ВПС під час Другої світової. Але головна підказка з'явилася після очищення одного з уламків.

На мідній трубці фахівці побачили позначку "T7". Пошук у британській технічній документації показав, що це код певного типу безшовних мідних трубок, які використовували в системах подачі пального, мастила та газів у літаках.

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Ще цікавішим виявився наконечник трубки. Він нагадує спеціальне з'єднання високого тиску, яке використовували у британській авіації, зокрема в системах двигунів Rolls-Royce Merlin. Саме такими двигунами оснащували відомі британські літаки – зокрема Lancaster, Spitfire та Hurricane.

У Музеї берегової оборони у Свіноуйсьце, куди принесли знайдене, згадали ще одну дивну знахідку Тепер дослідники перевіряють ще одну версію.

У 2009 році рибалка витягнув із Балтійського моря неподалік цього місця шматок крила бомбардувальника Avro Lancaster завдовжки близько 5 метрів. Відстань між двома місцями знахідок – трохи більше кілометра. Тому музейники припускають: уламок крила з моря та нові деталі з лісу можуть належати одному й тому самому літаку.

Якщо ця версія підтвердиться, це може допомогти встановити, що сталося з конкретним екіпажем наприкінці Другої світової війни.

Що відомо про літак?

Lancaster Avro Lancaster почали використовувати у бойових операціях у 1942 році. Це був важкий чотиримоторний бомбардувальник, який міг розвивати швидкість до приблизно 450 кілометрів на годину.

За час війни виготовили 7377 таких літаків. Більшість використовували для нічних бомбардувань німецьких міст, а також для спеціальних операцій – зокрема атак на гідроелектростанції та німецький лінкор.

Однак дослідники поки не стверджують, що знайдені уламки точно належать Lancaster. Для цього потрібно провести професійне обстеження місця та знайти більше деталей.

Під землею можуть бути останки екіпажу

Місце знахідки вже огородили, а відповідні служби повідомили про можливе військове поховання. Фахівці не виключають, що під землею можуть залишатися останки членів екіпажу.

Тому випадкова знахідка чоловіка, який просто вирушив у ліс по ягоди, може перетворитися на серйозне історичне дослідження. Якщо уламки справді належать одному літаку, це може допомогти відновити історію його останнього польоту та людей, які перебували на борту.