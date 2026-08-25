Этот результат считается одним из самых выдающихся достижений в истории премии. О том, каким трем фильмам удалось завоевать "Большую пятерку" "Оскара", рассказывает Far Out Magazine.

Что такое "Большая пятерка" "Оскара"

"Большой пятеркой" называют 5 главных наград премии "Оскар". К ним относятся "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса" и "Лучший сценарий" (оригинальный или адаптированный).

Статуэтки "Оскара" / Фото GettyImages

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Получить хотя бы одну из этих наград уже является большим достижением для создателей фильма. В то же время победа во всех пяти категориях в ходе одной церемонии стала редким явлением. За всю историю "Оскара" это удалось лишь трем фильмам.

Какие фильмы смогли завоевать "Большую пятерку" премии "Оскар"

Первым фильмом, покорившим "Большую пятерку", стал "Это случилось однажды ночью". Картина получила все пять наград на 7-й церемонии вручения "Оскара" в 1934 году.

Фильм победил в категории "Лучший фильм", а Фрэнк Капра получил статуэтку за режиссуру. Главные роли Кларка Гейбла и Клодетт Кольбер также принесли им награды за лучшие мужскую и женскую роли. Кроме того, Роберт Рискин получил "Оскар" за адаптированный сценарий.

"Это случилось однажды ночью": смотрите трейлер

Вторым фильмом, завоевавшим "Большую пятерку", стал "Пролетая над гнездом кукушки". Фильм вышел на экраны в 1975 году и имел значительный успех у критиков и зрителей.

Джек Николсон получил награду за лучшую мужскую роль, а Луиза Флетчер – за лучшую женскую. Сам фильм победил в категории "Лучший фильм", а Милош Форман получил "Оскар" за режиссуру. Награду за адаптированный сценарий получили Лоуренс Гаубен и Бо Голдман.

"Пролетая над гнездом кукушки": смотрите трейлер

Последним фильмом, которому удалось повторить этот результат, стал "Молчание ягнят". Лента вышла спустя 16 лет после "Пролетая над гнездом кукушки" и рассказывает историю агента ФБР, который пытается найти серийного убийцу.

Джоди Фостер получила "Оскар" за лучшую женскую роль, а Энтони Хопкинс, сыгравший Ганнибала Лектера, – за лучшую мужскую роль. Сам фильм победил в категории "Лучший фильм", Джонатан Дэмми получил награду за режиссуру, а Тед Талли – за адаптированный сценарий.

"Молчание ягнят": смотрите трейлер

Таким образом, "Молчание ягнят" стало третьим и пока что последним фильмом, которому удалось завоевать все 5 главных наград "Оскара" за одну церемонию.