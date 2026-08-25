Цей результат вважають одним із найвизначніших досягнень в історії премії. Про те, яким трьом фільмам вдавалося здобути "Велику п'ятірку" "Оскара", розповідає Far Out Magazine.

Що таке "Велика п'ятірка" "Оскара"

«Великою п’ятіркою» називають 5 головних нагород премії "Оскар". До них належать "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий актор", "Найкраща акторка" та "Найкращий сценарій" (оригінальний або адаптований).

Статуетки "Оскара" / Фото GettyImages

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Здобути хоча б одну з цих нагород уже є великим досягненням для творців фільму. Водночас перемога в усіх п'яти категоріях під час однієї церемонії стала рідкісним явищем. За всю історію "Оскара" це вдалося лише трьом стрічкам.

Які фільми змогли здобути "Велику п'ятірку" премії "Оскар"

Перший фільм, який підкорив "Велику п'ятірку", став "Це сталося якось вночі". Стрічка здобула всі п'ять нагород на 7 церемонії вручення "Оскара" у 1934 році.

Фільм переміг у категорії "Найкращий фільм", а Френк Капра отримав статуетку за режисуру. Головні ролі Кларка Гейбла та Клодетт Кольбер також принесли їм нагороди за найкращі чоловічу та жіночу ролі. Окрім цього, Роберт Ріскін отримав "Оскар" за адаптований сценарій.

"Це сталося якось вночі": дивіться трейлер

Другим фільмом, який виграв "Велику п'ятірку", став "Пролітаючи над гніздом зозулі". Фільм вийшов на екрани у 1975 році та отримав значний успіх серед критиків і глядачів.

Джек Ніколсон здобув нагороду за найкращу чоловічу роль, а Луїза Флетчер – за найкращу жіночу. Сам фільм переміг у категорії "Найкращий фільм", тоді як Мілош Форман отримав "Оскар" за режисуру. Нагороду за адаптований сценарій отримали Лоуренс Гаубен і Бо Голдман.

"Пролітаючи над гніздом зозулі": дивіться трейлер

Останнім фільмом, якому вдалося повторити цей результат, стало "Мовчання ягнят". Стрічка вийшла через 16 років після "Пролітаючи над гніздом зозулі" та розповідає історію агента ФБР, який намагається знайти серійного вбивцю.

Джоді Фостер отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль, а Ентоні Гопкінс, який зіграв Ганнібала Лектера, – за найкращу чоловічу роль. Сам фільм переміг у категорії "Найкращий фільм", Джонатан Деммі отримав нагороду за режисуру, а Тед Таллі – за адаптований сценарій.

"Мовчання ягнят": дивіться трейлер

Таким чином, "Мовчання ягнят" стало третім і наразі останнім фільмом, якому вдалося здобути всі 5 головних нагород "Оскара" за одну церемонію.