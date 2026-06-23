Главный вопрос, который волнует киевлян и туристов: куда именно Хмельницкий нацеливает свою булаву. На сайте the-city.kiev.ua появились версии.

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На кого "смотрит" булава?

Популярная советская байка утверждала, что Богдан указывает рукой "на Москву", символизируя "вечную дружбу и единство".

На самом деле это не более чем идеологический миф. Если взять компас и проложить точный географический маршрут, окажется, что булава Хмельницкого направлена на северо-восток — в сторону Швеции.

Никакого тайного геополитического союза со скандинавами гетман, конечно, не задумывал. Такое направление стало результатом курьезного компромисса с киевским духовенством.

Как конь Хмельницкого едва не оскорбил церковь

По первоначальному замыслу автора проекта, скульптора Михаила Микешина, жест гетмана имел явный антипольский подтекст. Богдан должен был грозно размахивать булавой на запад — в сторону Речи Посполитой.

Однако во время монтажа памятника возникла серьезная проблема. Если повернуть всадника лицом на запад, то его конь оказывался задом прямо к приходам Софийского собора (по другим версиям — Михайловского Златоверхого).

Киевские священники категорически возмутились таким решением, назвав это святотатством.

Проект пришлось срочно изменять на месте. Скульптуру развернули так, чтобы конь стоял к святыням боком. Из-за этого вынужденного поворота булава автоматически сместилась на северо-восток.

Что скрыла имперская цензура

Памятник известному украинскому гетману открыли в 1888 году, к 900-летию Крещения Руси. Хотя на самом деле идея памятника возникла гораздо раньше – еще в 1868 году.

Современный памятник выглядит довольно лаконично, но первоначальный вариант 1869 года был кардинально иным и шокировал бы современников. На постаменте планировали установить целую многофигурную композицию с откровенно ксенофобскими мотивами:

лошадь гетмана должна была сбрасывать подковы польского шляхтича и еврея-арендатора.

Рядом должен был лежать поверженный иезуит.

Ниже планировалось разместить фигуры кобзаря и слушателей: украинца, белоруса и русского.

Имперская цензура и тогдашнее Министерство внутренних дел отклонили такой радикальный проект. Официальный Петербург опасался, что подобный памятник спровоцирует межнациональную вражду в Киеве.

К тому же на такую масштабную бронзовую композицию банально не хватило средств — деньги на памятник собирали "всем миром" пожертвованиями более 15 лет.

В результате Киев получил очищенный от пропаганды, величественный и эстетичный монумент, который сегодня является визитной карточкой украинской столицы. А "шведское" направление жезла остаётся любимой историей киевских экскурсоводов.