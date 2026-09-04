Часто это связано с противоречивым внешним видом памятников. 24 Канал собрал 3 недавно установленных памятника, которые вызвали особенно бурную реакцию в сети.

Памятник Шекспиру в Полтаве

В начале сентября в Ботаническом саду Полтавского национального педагогического университета имени Владимира Короленко торжественно открыли первый в Украине памятник Уильяму Шекспиру.

Идею установить памятник еще в 2010 году предложила Наталья Криницкая. Автором бюста стала скульптор Ярослава Шкарупа, которая, по ее словам, создала работу всего за семь дней, опираясь на пять эскизов.

Памятник Шекспиру в Полтаве / Скриншот из видео

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Впрочем, в соцсетях памятник встретили далеко не однозначно. Пользователи сети начали сравнивать Шекспира с Джеком Николсоном в фильме "Сияние", Владимиром Лениным и Александром Пушкиным.

Некоторые также считали, что средства на его создание лучше бы было направить на более насущные нужды, в частности на защиту от атак дронов. Другие же иронизировали над тем, что скульптуру создали всего за семь дней.

Реакция украинцев на памятник Шекспиру / Скриншоты

Памятник Кузьме Скрябину в Коростышеве

21 сентября 2025 года в Коростышеве в Житомирской области открыли трехметровый памятник Андрею Кузьменко. Монумент установили ко Дню города. На постаменте высекли строку из песни Скрябина: "Не стыдись, это твоя земля".

Его изготовили из местного гранита по инициативе и на средства местного скульптора Алексея Марковского.

Памятник Кузьме Скрябину в Коростышеве / Фото Александра Босого

Однако в сети скульптура быстро стала поводом для споров. Часть пользователей критиковала не только внешний вид памятника, но и саму идею его установки, упоминая политические взгляды Кузьмы и его поддержку Виктора Януковича.

Не менее активно обсуждали и саму скульптуру. Ее сравнивали с Медузой Горгоной, а некоторые пользователи признавались, что увидеть такой монумент в темноте было бы нелегким испытанием. Другие писали, что сам Кузьма, вероятно, "посмеялся бы" над таким памятником.

Реакция украинцев на памятник / Скриншоты

Памятник Тарасу Шевченко в Белге

Еще один неоднозначный памятник появился в Белге на Львовщине. 1 октября 2025 года там торжественно открыли и освятили памятник Тарасу Шевченко. Инициатором проекта стала глава общины Оксана Береза.

Впрочем, монумент вызвал волну критики в соцсетях. Свое мнение о монументе высказала, в частности, секретарь рабочей группы по вопросам декоммунизации при Львовской ОГА Анна Герич.

"Если вы думали, что видели всякий кич, то вы, наверное, не видели памятника Шевченко в Белге... Может, это какой-то дед Панас из вечерней сказки?",

– написала она.

Памятник Тарасу Шевченко в Белге / Фото Львовской ОГА

Отдельно Герич обратила внимание на композицию памятника и его постамент, сравнив его с трибуной "как в лучшие времена парткомов".

Кроме того, она напомнила о возрасте поэта, ведь Шевченко умер в 47 лет. В то же время на монументе его изобразили в привычном для многих образе пожилого мужчины в кожухе и шапке.