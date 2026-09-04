Часто це пов'язано із суперечливим виглядом монументів. 24 Канал зібрав 3 нещодавно встановлені пам'ятники, які викликали особливо бурхливу реакцію в мережі.

Пам'ятник Шекспіру в Полтаві

На початку вересня в Ботанічному саду Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка урочисто відкрили перший в Україні пам'ятник Вільяму Шекспіру.

Ідею встановити монумент ще у 2010 році запропонувала Наталія Криницька. Авторкою погруддя стала скульпторка Ярослава Шкарупа, яка, за її словами, створила роботу всього за сім днів, опираючись на п’ять ескізів.

Пам'ятник Шекспіру в Полтаві / Скриншот з відео

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Втім, у соцмережах монумент зустріли далеко не однозначно. Користувачі мережі почали порівнювати Шекспіра з Джеком Ніколсоном у фільмі "Сяйво", Володимиром Леніним та Олександром Пушкіним.

Дехто також вважав, що кошти на його створення краще було б спрямувати на більш нагальні потреби, зокрема захист від атак дронів. Інші ж іронізували над тим, що скульптуру створили лише за сім днів.

Реакція українців на пам'ятник Шекспіру / Скриншоти

Пам'ятник Кузьмі Скрябіну в Коростишеві

21 вересня 2025 року в Коростишеві на Житомирщині відкрили триметровий пам'ятник Андрію Кузьменку. Монумент встановили до Дня міста. На постаменті викарбували рядок із пісні Скрябіна: "Не стидайся, то твоя земля".

Його виготовили з місцевого граніту за ініціативи та коштом місцевого скульптора Олексія Марковського.

Пам'ятник Кузьмі Скрябіну в Коростишеві / Фото Олександра Босого

Однак у мережі скульптура швидко стала приводом для суперечок. Частина користувачів критикувала не лише зовнішній вигляд пам'ятника, а й саму ідею його встановлення, згадуючи політичні погляди Кузьми та його підтримку Віктора Януковича.

Не менш активно обговорювали й саму скульптуру. Її порівнювали з Медузою Горгоною, а дехто з користувачів зізнавався, що побачити такий монумент у темряві було б неабияким випробуванням. Інші писали, що сам Кузьма, ймовірно, "поржав би" з такого пам'ятника.

Реакція українців на пам'ятник / Скриншоти

Пам'ятник Тарасу Шевченку в Белзі

Ще один неоднозначний монумент з'явився у Белзі на Львівщині. 1 жовтня 2025 року там урочисто відкрили та освятили пам'ятник Тарасу Шевченку. Ініціаторкою проєкту стала голова громади Оксана Береза.

Втім, монумент отримав хвилю критики в соцмережах. Свою думку щодо монумента висловила, зокрема, секретарка робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА Анна Герич.

Якщо ви думали, що бачили всякий кіч, то ви певно не бачили пам’ятника Шевченкові в Белзі... Може, то якийсь дід Панас з вечірньої казки?,

– написала вона.

Пам'ятник Тарасу Шевченку в Белзі / Фото Львівської ОДА

Окремо Герич звернула увагу на композицію пам'ятника та його постамент, порівнявши його з трибуною "як у кращі часи парткомів".

Крім того, вона нагадала про вік поета, адже Шевченко помер у 47 років. Водночас на монументі його зобразили у звичному для багатьох образі літнього чоловіка в кожусі та шапці.