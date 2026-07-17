В Threads пользовательница @liana_k_124 написала, что уже через месяц уезжает от родителей из-за учебы, и спросила: "Что мне нужно знать?". В ответ она получила множество комментариев с личным опытом и советами от тех, кто уже прошел этот этап.

Что нужно знать перед переездом от родителей?

Больше всего пользователи подчеркивали, почему после переезда придется самостоятельно заниматься всеми бытовыми делами. В комментариях неоднократно напоминали, почему еда "сама не появится" в холодильнике, чистая одежда не появляется сама по себе, а коммунальные услуги нужно оплачивать вовремя.

Немало пользователей упомянули и о вещах, которые часто недооценивают до переезда. Например, советовали заранее посетить стоматолога, научиться готовить, вести собственный бюджет, не забывать сдавать показания счетчиков. Некоторые даже в шутку советовали мыть тарелку сразу после гречки, чтобы потом не пришлось отдирать ее остатки.

Пользователи дали советы по переезду от родителей / Фото GettyImages

Также пользователи почти единодушно призвали не отказываться от домашней еды, консервов или баночек с вкусностями, если их предлагают взять с собой.

Многие также посоветовали чаще звонить домой, ведь родители всегда будут переживать.

Не обошли вниманием и арендованное жилье. Опытные пользователи рекомендовали перед заселением сделать подробные фотографии квартиры, чтобы избежать возможных споров с владельцами при выселении.

Примеры комментариев / Скриншоты

Было и немало шутливых комментариев. Пользователи писали, что теперь "домой можно приходить после десяти вечера", советовали не забывать возвращать все банки, шутили, что родители будут "праздновать" переезд ребенка, а также неоднократно напоминали, что еда в холодильнике сама по себе не появляется.