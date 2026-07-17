У Threads користувачка @liana_k_124 написала, що вже за місяць з'їжджає від батьків через навчання, та запитала: "Що я маю знати?". У відповідь вона отримала безліч коментарів із власним досвідом і порадами від тих, хто вже пройшов цей етап.

Що потрібно знати перед переїздом від батьків?

Найбільше користувачі наголошували на тому, що після переїзду доведеться самостійно займатися всіма побутовими справами. У коментарях неодноразово нагадували, що їжа "не спавниться" в холодильнику, чистий одяг не з'являється сам по собі, а комунальні послуги потрібно оплачувати вчасно.

Чимало користувачів згадали й про речі, які часто недооцінюють до переїзду. Наприклад, радили завчасно відвідати стоматолога, навчитися готувати, вести власний бюджет, не забувати здавати показники лічильників. Дехто навіть жартома давав пораду мити тарілку одразу після гречки, щоб потім не довелося віддирати її залишки.

Користувачі дали поради щодо переїзду від батьків / Фото GettyImages

Також користувачі майже одноголосно закликали не відмовлятися від домашньої їжі, консервації чи судочків зі смаколиками, якщо їх пропонують забрати із собою.

Багато хто також порадив частіше телефонувати додому, адже батьки завжди переживатимуть.

Не оминули увагою й орендоване житло. Досвідчені користувачі рекомендували перед заселенням зробити детальне фото квартири, щоб уникнути можливих суперечок із власниками під час виселення.

Приклади коментарів / Скриншоти

Було й чимало жартівливих коментарів. Користувачі писали, що тепер "до дому можна приходити після десятої вечора", радили не забувати повертати усі банки, жартували, що батьки "святкуватимуть" переїзд дитини, а також неодноразово нагадували, що їжа в холодильнику сама не з'являється.