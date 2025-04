Его загрузил один из соучредителей YouTube – Джавед Карим. 24 Канал рассказывает, что известно о первом опубликованном видео на платформе, которое дало начало целой эпохе.

Что известно о первом видео на YouTube

Ровно 20 лет назад на YouTube появилось короткое, ничем не примечательное видео под названием Me at the zoo ("Я в зоопарке").

Me at the zoo: смотрите видео

В 19-секундном видео Карим стоит перед вольером со слонами в зоопарке Сан-Диего и делится своими наблюдениями.

Хорошо, вот мы и перед слонами, и классная вещь у этих ребят заключается в том, что у них есть очень-очень-очень длинные, хм, хоботы, и это, это круто, и это все, что можно сказать,

– говорит парень в видео.

По состоянию на сегодня Me at the zoo набрало более 355 миллионов просмотров, 17 миллионов лайков и более 10 миллионов комментариев.

Интересно, что оператором первого видео стал школьный друг Карима – Яков Лапицкий, который в то время был аспирантом Делавэрского университета и прибыл в Сан-Диего, чтобы представить свои исследования Американскому химическому обществу.

Как YouTube стал всемирно известным видеохостингом

YouTube был основан 14 февраля 2005 года Каримом, Чадом Герли и Стивом Чаном. А уже в следующем году компания Google выкупила платформу за впечатляющие 1,65 миллиарда долларов. И не прогадала – сегодня YouTube является вторым по посещаемости сайтом в мире после самого Google.

Внедрение монетизации, алгоритмов рекомендаций и партнерских программ позволило авторам со всего мира зарабатывать на творчестве и становиться всемирно известными.

Сейчас YouTube ежемесячно посещают более миллиарда зарегистрированных пользователей.

Сейчас YouTube ежемесячно посещают более миллиарда зарегистрированных пользователей.