Його завантажив один із співзасновників YouTube – Джавед Карім. 24 Канал розповідає, що відомо про перше опубліковане відео на платформі, яке дало початок цілій епосі.

Що відомо про перше відео на YouTube

Рівно 20 років тому на YouTube з'явилося коротке, нічим не примітне відео під назвою Me at the zoo ("Я в зоопарку").

Me at the zoo: дивіться відео

У 19-секундному відео Карім стоїть перед вольєром зі слонами у зоопарку Сан-Дієго та ділиться своїми спостереженнями.

Добре, ось ми і перед слонами, і класна річ у цих хлопців полягає в тому, що в них є дуже-дуже-дуже довгі, хм, хоботи, і це, це круто, і це все, що можна сказати,

– каже хлопець у відео.

Станом на сьогодні Me at the zoo набрало понад 355 мільйонів переглядів, 17 мільйонів лайків і більше ніж 10 мільйонів коментарів.

Цікаво, що оператором першого відео став шкільний друг Каріма – Яків Лапіцький, який на той час був аспірантом Делаверського університету та прибув до Сан-Дієго, щоб представити свої дослідження Американському хімічному товариству.

Як YouTube став всесвітньовідомим відеохостингом

YouTube був заснований 14 лютого 2005 року Карімом, Чадом Герлі та Стівом Чаном. А вже наступного року компанія Google викупила платформу за вражаючі 1,65 мільярда доларів. І не прогадала – сьогодні YouTube є другим за відвідуваністю сайтом у світі після самого Google.

Впровадження монетизації, алгоритмів рекомендацій та партнерських програм дало змогу авторам з усього світу заробляти на творчості й ставати всесвітньовідомими.

Зараз YouTube щомісяця відвідують понад мільярд зареєстрованих користувачів.

До слова, YouTube-канал 24 Каналу з'явився у 2006 році. Сьогодні він є першим серед українських новинних каналів та налічує понад 8 мільйонів підписників.